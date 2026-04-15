Colas en los consulados por la regularización de migrantes

EH Bildu, PP y Sumar han denunciado que el balance realizado por el Gobierno Vasco sobre el grado de cumplimiento del Pacto Vasco de salud es un mero ejercicio de "marketing" que "dista mucho de la realidad" que se vive en Osakidetza. Asimismo, recriminan que “no sirve” para resolver los problemas que existen en el Servicio Vasco de Salud, a la vez que lamentan que el pacto es una “coartada” para “dejar caer” el sistema vasco sanitario.