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Colas en los consulados por la regularización de migrantes

migratzaileen erregulazioa
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ilarak kontsulatuetan, migratzaileak erregularizatzeko prozesua abiatzean
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Agencias | EITB

Última actualización

Largas colas en el consulado de Marruecos de Bilbao tras la publicación en el BOE de la regularización extraordinaria de migrantes. El de Bilbao es el único consulado marroquí que existe en toda Euskal Herria y la mitad norte de España.

Migración Gobierno de España Bilbao Sociedad

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