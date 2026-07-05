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La Guardia Civil interviene 686 productos sin declarar en el aeropuerto de Noáin antes de San Fermín

Los agentes detectaron medicamentos, complejos vitamínicos y artículos de ropa y bisutería transportados por viajeros procedentes de Colombia, Ecuador y Senegal. Los controles se reforzarán durante las fiestas por el aumento de pasajeros.
Chanclas incautadas en Noain. Foto: Guardia Civil
Euskaraz irakurri: Guardia Zibilak deklaratu gabeko 686 produktu atzeman ditu Noaingo aireportuan, San Fermin baino lehen
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EITB

Última actualización

La Guardia Civil ha intervenido 686 productos sin declarar en el Aeropuerto de Pamplona-Noáin durante varias inspecciones a viajeros llegados de Colombia, Ecuador y Senegal. Las mercancías estaban sujetas a declaración aduanera y fueron detectadas en los controles de llegada.

Entre las actuaciones destaca la incautación de 440 dosis de medicamentos a una pasajera procedente de Pereira (Colombia) y de 74 complejos vitamínicos en el equipaje de una viajera llegada desde Guayaquil (Ecuador).

Además, en un vuelo procedente de Dakar (Senegal), los agentes localizaron 168 artículos, entre ellos chanclas, bolsos, cinturones y complementos de bisutería. Todos los efectos quedaron depositados en la Aduana de Imárcoain y se tramitaron propuestas de sanción contra sus responsables.

Con la llegada de San Fermín, la Guardia Civil intensificará los controles fiscales y aduaneros en Navarra para evitar la entrada irregular de mercancías y recordar a los viajeros procedentes de países extracomunitarios su obligación de declarar los productos sujetos a control.

Aeropuerto de Pamplona-Noáin Sociedad

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