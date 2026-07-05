La Guardia Civil interviene 686 productos sin declarar en el aeropuerto de Noáin antes de San Fermín
La Guardia Civil ha intervenido 686 productos sin declarar en el Aeropuerto de Pamplona-Noáin durante varias inspecciones a viajeros llegados de Colombia, Ecuador y Senegal. Las mercancías estaban sujetas a declaración aduanera y fueron detectadas en los controles de llegada.
Entre las actuaciones destaca la incautación de 440 dosis de medicamentos a una pasajera procedente de Pereira (Colombia) y de 74 complejos vitamínicos en el equipaje de una viajera llegada desde Guayaquil (Ecuador).
Además, en un vuelo procedente de Dakar (Senegal), los agentes localizaron 168 artículos, entre ellos chanclas, bolsos, cinturones y complementos de bisutería. Todos los efectos quedaron depositados en la Aduana de Imárcoain y se tramitaron propuestas de sanción contra sus responsables.
Con la llegada de San Fermín, la Guardia Civil intensificará los controles fiscales y aduaneros en Navarra para evitar la entrada irregular de mercancías y recordar a los viajeros procedentes de países extracomunitarios su obligación de declarar los productos sujetos a control.
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