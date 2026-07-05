Comienza la segunda ola de calor de este verano

La segunda ola de calor de este verano ha comenzado este domingo, aunque durante el día de hoy, se percibirá al sur de Euskal Herria (Rioja Alavesa, centro de Navarra y la Ribera), donde hay emitidas varios avisos amarillos. Las máximas volverán a subir 4-5 grados el lunes, lo que se traduce en la activación de una alerta naranja por calor en buena parte del territorio. Se esperan temperaturas de hasta 41 ºC. El martes se prevé menos calor en Euskadi, aunque el centro de la Comunidad Foral y la Ribera navarra seguirán en alerta, con máximas similares a la víspera.

Este domingo se presenta caluroso, con las máximas superiores a los 30 ºC en el interior y rondando los 35 ºC en bastantes puntos, especialmente de la mitad sur donde superarán ligeramente dicha barrera. Las temperaturas también subirán en la costa, pero de momento, se quedarán por debajo de la barrera de los 30 grados, gracias a la brisa. Con todo, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará de 13:00 horas a 20:00 horas un aviso amarillo por temperaturas altas extremas en el Eje del Ebro (Rioja Alavesa). Se prevé que el termómetro ascienda hasta los 36 ºC. En Navarra, tanto el centro de la comunidad como la Ribera estarán igualmente bajo aviso amarillo, con máximas de 37-38 grados. Puntualmente se podrían alcanzar incluso los 39 grados en el extremo sureste de la Comunidad Foral.

Nuevo repunte de las temperaturas máximas para el lunes, con la activación de alertas naranjas en Álava, interior de Bizkaia y Gipuzkoa, y centro y Ribera navarra. La horquilla de temperaturas irá de los 37-38 ºC del interior de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) a los 40-41 grados que alcanzarán en la zona centro y sur de Navarra. Toda la costa vasca (Bizkaia, Gipuzkoa e Iparralde), los Pirineos y la vertiente cantábrica de Navarra permanecerán bajo aviso amarillo, con máximas de 33 ºC.

Este aviso amarillo persistirá el martes en la Rioja Alavesa, donde el termómetro podría llegar a los 36 grados. Las temperaturas máximas en la costa rondarán los 27 ºC, y los 31 ºC en el interior. En Navarra, Aemet, la Agencia española de meteorología, mantendrá la alerta naranja por calor en el centro de la Comunidad y la Ribera. Se repetirán los valores de la víspera, con 40 ºC en Pamplona, y 41 ºC en Tudela. Los Pirineos y la vertiente cantábrica de Navarra estará bajo aviso amarillo (máximas de 36-37 grados).

Según la tendencia, el tiempo veraniego y caluroso continuará el resto de la semana, aunque las máximas serán más suaves en Euskadi. En el centro y sur de Navarra, en cambio, seguirán con máximas cercanas a los 40 ºC.