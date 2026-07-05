Hemen da udako bigarren bero bolada
Gaurko abisu horiak daude muturreko tenperatura altuengatik Arabako Errioxan, Nafarroa erdialdean eta Erriberan. Bihar alerta maila harrapatuko du ia lurralde osoan. Asteartean, behera egingo dute termometroek, Nafarroa erdialdean eta Erriberan salbu; alertapean jarraituko dute han.
Gaurtik hasita, uda honetako bigarren beroaldiari egin beharko diogu aurre, ez da, ordea, aurrekoa bezain gogorra izango. Sargori egingo du, bereziki astelehenean, eta Nafarroa erdialde eta Erriberan. Tenperatura maximoen gorakada Euskal Herriko hegoaldean (Arabako Errioxa, Nafarroako erdialdea eta Erribera) sumatuko dute gaur, eta agintariek abisu horiak ezarri dituzte. Bihar beste koska bat, laupabost gradu, igoko dira termometroak, eta hala, alerta laranja ezarriko dute lurraldearen zati handi batean. 41 ºC-rainoko tenperaturak espero dira. Asteartean, bero gutxiago espero da EAEn, baina Foru Erkidegoko erdialdean eta Nafarroako Erriberan alerta egoeran jarraituko dute, bezperako antzeko maximoekin.
Uda giroa beroa igandean. Barnealdean 30 ºC-tik gorako maximoak aurreikusi ditu Euskalmetek, are, hegoaldean, 35 ºC ingurukoak edo hortik gorakoak. Kostaldean ere gora egingo du tenperaturak, baina brisari esker, 30 ºC-ko langatik behera egongo dira. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du Ebro ondoko eskualdean (Arabako Errioxa). 36 graduko tenperaturak espero dira. Nafarroan, erdialdea eta Erribera ere abisupean egongo dira, 37-38 graduko maximoekin.
Astelehena izango da asteko egunik beroena, termometroek 4-5 gradu egingo baitute gora. Hori horrela, alerta laranja aktibatuko dute Araban, Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean, eta Nafarroako erdialdean eta Erriberan. EAEko barnealdean, 37-38 ºC ingurukoak izango dira maximoak; Nafarroa erdialdean eta Erriberan, 40-41 ºC-koak. Euskal kostalde osoa (Bizkaia, Gipuzkoa eta Iparraldea), Pirinioak eta Nafarroako Kantauri isurialdea abisu horian egongo dira, 33 ºC-ko maximoekin.
Asteartea, oro har, ez da hain beroa izango, eta Jaurlaritzak abisu hori bakarrari eutsiko dio, Arabako Errioxan (36 graduko maximoak). Kostaldean 27 gradu inguruan egongo da termometroa, eta 31 ºC-ko maximoak espero dituzte EAEko barnealdean. Nafarroa erdi-hegoaldean, ordea, ez dute aldaketarik igarriko. Aemet Espainiako Meteorologia Agentziak alerta laranjari eutsiko dio han: bezperako balioak errepikatuko dira: 40 ºC Iruñean eta 41 ºC Tuteran. Pirinioak eta Nafarroako Kantauri isurialdea abisu horipean izango dira (36-37 ºC).
Joeraren arabera, udako eguraldi beroak segida izango du aste bukaerara arte, baina maximoak leunagoak izango dira EAEn. Nafarroako erdialdean eta hegoaldean, berriz, 40 ºC inguruko maximoekin jarraituko dute.
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