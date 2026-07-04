Manteroak
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Manteroen aldeko kolektiboek "manteroak zapaltzeko mekanismo gaiztoa" salatu dute Bilbon

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Concentración en defensa de la actividad mantera en Bilbao EUROPA PRESS 04/7/2026
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Beste bizibiderik ez duten manteroei isunak eta espetxe zigorrak ezartzen dizkieten bitartean, eta udaltzaingone jazarpena pairatzen duten bitartean, falsifikazioaren negozioaren konplize diren marka handiek poltsikoak betetzen dituztela salatu dute hainbat mantero eta herritarrek Mbolo Moye Doole eta Manteroekin Bat kolektiboek deitutako protestan. 

Bilbo Giza eskubideak Gizartea

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