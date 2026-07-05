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Egonkortu dute jada Gironako Les Gavarreseko sutea

Bertan jarraitzen dute 475 suhiltzailek, eta, Espainiako Armadarekin batera, sua kontrolatzen eta itzaltzen saiatzen ari dira. Zeregin horrek oraindik egun batzuk iraungo ditu. Gaur goizean konfinamendua altxatu dute, eta etxera itzuli ahal izango dira ebakuatutako herritarrak.

Iragarkia
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Suhiltzaileek egonkortutzat jo dute ostiralean Gironako La Bisbal d'Emporda herrian piztu zen sutea, 2.300 hektarea ingurukoa, baina eskuineko aldean lanean jarraitzen dute, Nuria Parlon Barne eta Segurtasun Publikoko kontseilariak jakitera eman duenez.

Kontseilariak, Suhiltzaileen ikuskatzaile buru David Borrellekin batera, agerraldia egin zuen larunbat gauean, suteari buruzko azken datuak eguneratzeko, eta ohartarazi zuen datorren astearen erdialdera arte bero bolada bat izango dela Katalunian, hegoaldeko haizearekin eta tenperatura altuekin. Hori dela eta, aurreratu zuen sua ez dela itzaliko egun batzuk barru arte.

Jordi Marti Gironako larrialdien buruak iragarri du 10:40ean bertan behera geratu dela konfinamendua, eta etxera itzuli ahal izango direla ebakuatutako herritarrak. Santa Cristina d'Aroko Vall Repos urbanizazioko bizilagunak eta Cabanyesekoak etxera itzuliko dira horrela.

Prentsaren aurrean azaldu duenez, sutearen egonkortze prozesua "bide onean" doa, eta perimetro guztia dago egonkortuta.

Kontseilariak espero du sua itzaltzeko lanen bilakaera "ona" izatea eta "suhiltzaileek ezarritako helburuak lortzea", baina aitortu du egunak geratzen direla sua behin betiko itzaltzeko.


Kaltetutako eraikinei dagokienez, zazpi dira, horietako lau erabat kiskalita, baina itzaltzeko lanak amaitzen direnean egingo dute behin betiko inbentarioa.

Bertan jarraitzen dute 475 suhiltzailek, eta, Espainiako Armadarekin batera, sua kontrolatzen eta itzaltzen saiatzen ari dira.

Bestalde, David Borrellek azpimarratu zuen sutea egonkortu den arren, horrek ez duela esan nahi kontrolpean dagoela, baizik eta "ez dela hazten, baina bere perimetroa oso irregularra da, oso zaila, eta ezin izan da errematatu, oraindik ez gaude dena kontrolpean dagoela esateko moduan".

Suteak Katalunia Gizartea

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