Egonkortu dute jada Gironako Les Gavarreseko sutea
Bertan jarraitzen dute 475 suhiltzailek, eta, Espainiako Armadarekin batera, sua kontrolatzen eta itzaltzen saiatzen ari dira. Zeregin horrek oraindik egun batzuk iraungo ditu. Gaur goizean konfinamendua altxatu dute, eta etxera itzuli ahal izango dira ebakuatutako herritarrak.
Suhiltzaileek egonkortutzat jo dute ostiralean Gironako La Bisbal d'Emporda herrian piztu zen sutea, 2.300 hektarea ingurukoa, baina eskuineko aldean lanean jarraitzen dute, Nuria Parlon Barne eta Segurtasun Publikoko kontseilariak jakitera eman duenez.
Kontseilariak, Suhiltzaileen ikuskatzaile buru David Borrellekin batera, agerraldia egin zuen larunbat gauean, suteari buruzko azken datuak eguneratzeko, eta ohartarazi zuen datorren astearen erdialdera arte bero bolada bat izango dela Katalunian, hegoaldeko haizearekin eta tenperatura altuekin. Hori dela eta, aurreratu zuen sua ez dela itzaliko egun batzuk barru arte.
Jordi Marti Gironako larrialdien buruak iragarri du 10:40ean bertan behera geratu dela konfinamendua, eta etxera itzuli ahal izango direla ebakuatutako herritarrak. Santa Cristina d'Aroko Vall Repos urbanizazioko bizilagunak eta Cabanyesekoak etxera itzuliko dira horrela.
Prentsaren aurrean azaldu duenez, sutearen egonkortze prozesua "bide onean" doa, eta perimetro guztia dago egonkortuta.
Kontseilariak espero du sua itzaltzeko lanen bilakaera "ona" izatea eta "suhiltzaileek ezarritako helburuak lortzea", baina aitortu du egunak geratzen direla sua behin betiko itzaltzeko.
Kaltetutako eraikinei dagokienez, zazpi dira, horietako lau erabat kiskalita, baina itzaltzeko lanak amaitzen direnean egingo dute behin betiko inbentarioa.
Bertan jarraitzen dute 475 suhiltzailek, eta, Espainiako Armadarekin batera, sua kontrolatzen eta itzaltzen saiatzen ari dira.
Bestalde, David Borrellek azpimarratu zuen sutea egonkortu den arren, horrek ez duela esan nahi kontrolpean dagoela, baizik eta "ez dela hazten, baina bere perimetroa oso irregularra da, oso zaila, eta ezin izan da errematatu, oraindik ez gaude dena kontrolpean dagoela esateko moduan".
Zure interesekoa izan daiteke
Hemen da udako bigarren bero bolada
Gaurko abisu horiak daude muturreko tenperatura altuengatik Arabako Errioxan, Nafarroa erdialdean eta Erriberan. Bihar alerta maila harrapatuko du ia lurralde osoan. Asteartean, behera egingo dute termometroek, Nafarroa erdialdean eta Erriberan salbu; alertapean jarraituko dute han.
Guardia Zibilak deklaratu gabeko 686 produktu atzeman ditu Noaingo aireportuan, sanferminen atarian
Kolonbiatik, Ekuadorretik eta Senegaldik etorritako bidaiariek zeramatzaten medikamentuak, bitaminak, arropa eta bisuteria atzeman zituzten. Kontrolak indartu egingo dira jaietan, bidaiarien kopurua handitzearekin batera.
Urnietako mendizale bat hil da Pic du Midi d'Ossautik jaisten ari zela
24 urteko gaztea 20 metro inguruko altueratik erori da beste lagun batzuekin Pic du Midi d 'Ossaun behera zihoala.
Sanferminetako txupinazoa
Gironako sutearen bilakaera ona da eta gauean zehar egonkortzea aurreikusten dute
Larunbat arratsaldeko azken orduan, Salvador Illa Generalitateko presidenteak iragarri du, "zuhurtzia osoz", Gironako Les Gavarreseko sutearen bilakaera ona dela eta suhiltzaileek gauean egonkortzea aurreikusten dutela. Suak 2.200 hektarea kiskali ditu eta 12.000 pertsona konfinatuta daude.
Sanferminetan ere indarkeria matxistaren kontra borrokatzeko aldarria ozen entzun da Iruñeko kaleetan
Itaia emakumeen mugimendu sozialistak deituta, manifestazio jendetsua egin dute arratsaldean Nafarroako hiriburuan. La Manada auziaren 10. urtemugan eta matxismoa gogortzen ari den honetan, antolatzeko eta borrokatzeko deia egin dute ehunka gaztek.
Manteroen aldeko kolektiboek "manteroak zapaltzeko mekanismo gaiztoa" salatu dute Bilbon
Beste bizibiderik ez duten manteroei isunak eta espetxe zigorrak ezartzen dizkieten bitartean, eta udaltzaingone jazarpena pairatzen duten bitartean, falsifikazioaren negozioaren konplize diren marka handiek poltsikoak betetzen dituztela salatu dute hainbat mantero eta herritarrek Mbolo Moye Doole eta Manteroekin Bat kolektiboek deitutako protestan.
San Fermin usaina dario jada Iruñeari
Txupinazorako egun gutxi falta diren honetan, kolore zuri-gorria nagusitzen hasi da Nafarroako hiriburuan. Ostalariak eta dendariak lanpetuta daude, prestaketa lanei azken ukituak ematen.
La Manada auziaren prozesu judizialak gizartearen haserrea piztu zuen
Bi auzitegik ez zuten ez larderiarik ez indarkeriarik ikusi 2016ko uztailaren 7an bost gizonek emakume bati egindako talde-erasoan, eta 2018an abusuagatiko zigorra eman zuten. Bitartean, kaleetan, Iruñean aurrena eta estatu osoan gero, oihu bat zabaldu zen: "Ez da abusua, bortxaketa da". Azkenean, aldarri zena, epai irmo batean islatu zen.