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Sin trenes de Renfe entre Arrigorriaga y Bilbao hasta el miércoles, por obras

El trayecto entre la localidad y la capital vizcaína se realiza en autobús. También se realiza por carretera el servicio de Larga Distancia entre Bilbao y Miranda de Ebro. La interrupción del servicio se debe a obras de la nueva estación de Bidebieta en Basauri.
Euskaraz irakurri: Asteazkenera arte ez da Renferen trenik ibiliko Arrigorriaga eta Bilbo artean, lanak direla eta
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EITB

Última actualización

El servicio ferroviario de Renfe Cercanías en Bizkaia se encuentra interrumpido desde ayer, viernes, y el próximo miércoles, entre Arrigorriaga y Bilbao debido a las obras de la nueva estación de Bidebieta en Basauri, según ha informado Renfe en una nota. Se ha establecido un plan de transporte por carretera para esos seis días. 

Los trabajos afectan parcialmente a la línea C-3 (Bilbao-Orduña), así como a los de Larga Distancia entre Bilbao y Miranda de Ebro, Barcelona y Madrid. En todos los casos, Renfe ha habilitado autobuses para realizar el tramo entre la capital vizcaína y la localidad burgalesa; el resto del trayecto hasta la ciudad condal y la capital española se realiza en tren. 

Por otro lado, a partir del 10 de julio, el acceso a la estación de Bidebieta se realizará por la plaza situada entre Avenida Agirre lehendakaria y la calle Fauste. 

Renfe Basauri Bilbao Arrigorriaga Bizkaia Transporte público Sociedad

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