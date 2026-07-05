Sin trenes de Renfe entre Arrigorriaga y Bilbao hasta el miércoles, por obras
El servicio ferroviario de Renfe Cercanías en Bizkaia se encuentra interrumpido desde ayer, viernes, y el próximo miércoles, entre Arrigorriaga y Bilbao debido a las obras de la nueva estación de Bidebieta en Basauri, según ha informado Renfe en una nota. Se ha establecido un plan de transporte por carretera para esos seis días.
Los trabajos afectan parcialmente a la línea C-3 (Bilbao-Orduña), así como a los de Larga Distancia entre Bilbao y Miranda de Ebro, Barcelona y Madrid. En todos los casos, Renfe ha habilitado autobuses para realizar el tramo entre la capital vizcaína y la localidad burgalesa; el resto del trayecto hasta la ciudad condal y la capital española se realiza en tren.
Por otro lado, a partir del 10 de julio, el acceso a la estación de Bidebieta se realizará por la plaza situada entre Avenida Agirre lehendakaria y la calle Fauste.
Te puede interesar
11 personas heridas en el incendio de Girona
Se trata de cinco civiles, cinco bomberos y un miembro de la UME. Los Bombers han descartado dar por controlado el incendio para este domingo, tanto por la dimensión del incendio como por las condiciones meteorológicas. Se ha levantado el confinamiento y se permite el retorno de los evacuados.
Comienza la segunda ola de calor de este verano
Para hoy hay emitidos avisos amarillos por temperaturas altas extremas en la Rioja Alavesa, centro de Navarra y la Ribera. El lunes el aviso se elevará a alerta naranja en casi todo el territorio. El martes, la canícula remitirá, aunque se mantendrá la alerta en parte de la Comunidad Foral.
La Guardia Civil interviene 686 productos sin declarar en el aeropuerto de Noáin antes de San Fermín
Los agentes detectaron medicamentos, complejos vitamínicos y artículos de ropa y bisutería transportados por viajeros procedentes de Colombia, Ecuador y Senegal. Los controles se reforzarán durante las fiestas por el aumento de pasajeros.
Un montañero de Urnieta fallece cuando descendía del Pic du Midi d’Ossau
El joven de 24 años cayó aproximadamente 20 metros mientras descendía en rápel con otros compañeros por el Pic du Midi d'Ossau.
Txupinazo de San Fermín
La evolución del incendio en Girona es favorable y prevén estabilizarlo durante la noche
A última hora de la tarde del sábado, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado, "con toda prudencia", que la evolución del incendio de Les Gavarres en Girona es favorable y que los bomberos prevén estabilizarlo durante la noche. De momento, se han quemado 2200 hectáreas y hay 12 000 personas confinadas.
Llaman a luchar contra la violencia machista también en sanfermines
Convocada por el movimiento socialista de mujeres Itaia, la marcha ha querido recordar el décimo aniversario del caso de La Manada y ha denunciado el actual recrudecimiento del machismo. Ante ello, consideran clave recuperar la conciencia social y combatir el machismo "en todas sus formas".
Colectivos de apoyo a los manteros denuncian en Bilbao el "mecanismo perverso" de "represión a los manteros"
Miembros de los colectivos Mbolo Moye Doole y Manteroekin Bat han denuciado que, mientras los manteros sin otro medio de vida son condenados a multas y penas de prisión, y perseguidos por la policía municipal, las grandes marcas que son cómplices del negocio de la falsificación se llenan los bolsillos.
Pamplona ya huele a San Fermín
A escasos días del txupinazo, el blanco y el rojo ya han tomado la capital navarra. Entretanto, la hostelería y los comercios ultiman los preparativos para el estadillo de la fiesta.