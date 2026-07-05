BIZKAIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Asteazkenera arte ez da Renferen trenik ibiliko Arrigorriaga eta Bilbo artean, lanak direla eta

Autobusez ari dira egiten bi udalerrien arteko bidea. Etenak Ibilbide Luzeko trenei eragiten die, Bilbo eta Miranda de Ebro artean. Basaurin, Bidebieta geltokia hobetzeko lanak egiten ari dira, eta horrek eragin du gorabehera.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko Renferen Aldirietako trenen zerbitzua etenda dago atzotik datorren asteazkenera arte Arrigorriaga eta Bilbo artean, Basaurin Bidebieta geltoki berria egin behar dutela eta. Renfek ohar bidez jakinarazi duenez, autobusez ari dira tarte horretan zerbitzua eskaintzen.

Lanok C-3 (Bilbo-Urduña) lineari eragingo diote, tarte batean bada ere (Arrigorriaga eta Urduña artean ohikoa da zerbitzua), baita Ibilbide Luzeko trenei ere. Izan ere, asteazkenera arte, autobusez egingo dute bidaia Bilbo eta Miranda de Ebro (Burgos) artean Bartzelonara, Madrilera edo Miranda de Ebrora doazenak.

Gainera, uztailaren 10etik Aurrera, Bidebieta geltokirako sarbidea Agirre lehendakariaren etorbidearen eta Fauste kalearen artean dagoen plazatik egingo da. 

Renfe Basauri Bilbo Arrigorriaga Bizkaia Garraio publikoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Joseba asiron iruñea alkatea sanferminak
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Txupinazorako ordu gutxiren faltan, festak errespetuz eta segurtasunez igarotzeko deia egin du Joseba Asiron Iruñeko alkateak

Ordu gutxi barru festa lehertuko da Iruñean eta 2026 honetako sanferminen berritasun nagusiak aletu dizkio Joseba Asironek, Udaletxeko balkoian bertan, Maider Arteaga ETBko kazetariari. Errespeturako deia egin du, batez ere emakumeen askatasunarekiko. Jaien izaera herrikoiak iraun izanaz harro agertu da, bere zazpigarren eta legegintzaldiko azken sanferminen atarian.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X