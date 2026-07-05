Asteazkenera arte ez da Renferen trenik ibiliko Arrigorriaga eta Bilbo artean, lanak direla eta
Autobusez ari dira egiten bi udalerrien arteko bidea. Etenak Ibilbide Luzeko trenei eragiten die, Bilbo eta Miranda de Ebro artean. Basaurin, Bidebieta geltokia hobetzeko lanak egiten ari dira, eta horrek eragin du gorabehera.
Bizkaiko Renferen Aldirietako trenen zerbitzua etenda dago atzotik datorren asteazkenera arte Arrigorriaga eta Bilbo artean, Basaurin Bidebieta geltoki berria egin behar dutela eta. Renfek ohar bidez jakinarazi duenez, autobusez ari dira tarte horretan zerbitzua eskaintzen.
Lanok C-3 (Bilbo-Urduña) lineari eragingo diote, tarte batean bada ere (Arrigorriaga eta Urduña artean ohikoa da zerbitzua), baita Ibilbide Luzeko trenei ere. Izan ere, asteazkenera arte, autobusez egingo dute bidaia Bilbo eta Miranda de Ebro (Burgos) artean Bartzelonara, Madrilera edo Miranda de Ebrora doazenak.
Gainera, uztailaren 10etik Aurrera, Bidebieta geltokirako sarbidea Agirre lehendakariaren etorbidearen eta Fauste kalearen artean dagoen plazatik egingo da.
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