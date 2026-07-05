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Baso sute handia piztu da Imarkoainen

Sua 17:00ak baino apur bat lehenago piztu da, Iruñetik 10 kilometro eskasera dagoen zereal soro batean. Prebentzio neurri gisa, AP-15a itxi dute, bi noranzkoetan, eta gertu dagoen trenbide katenariaren argindar hornidura eten dute. 

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Baso sute handia piztu da arratsaldean Imarkoainen (Noain Elortzibar), zereal soro batean, Nafarroako suhiltzaileek eta SOS Nafarroak jakinarazi dutenez. Gertu daude AP-15 autobidea eta Adifen merkantzia eta garraio geltokia, eta badaezpada, autobidea zati batean itxi eta trenbidearen katenariaren argindar hornidura eten dute. 

Garrak 16:50 aldera hasi dira zereal soro batean, eta arin zabaldu dira ondoko baso batera. Itzaltze lanek dirauten artean, trenbidearen katenariaren argindar hornidura eten dute. 

Ke zutabe handia ikus daiteke AP-15 autobidetik, eta bertatik grabatu ditu irudiok EITBk, sutea hasi eta gutxira. Iruñeko hegoaldetik ere ikusgai zen kea. 

Iragarkia
18:00 - 20:00

Gerora, autobidea ixtea ebatzi du Foruzaingoak, 56 eta 58. kilometroen artean, bi noranzkoetan. 

Foruzaingoak jakinarazi duenez, pilaketak sortu dira Iruñeko hegoaldeko sarbideetan. 

Tafalla eta Cordovillako suhiltzaileak, bi helikoptero, Ministerioaren sua itzaltzeko beste bi abioi, eta basozainak ari dira lanean sua itzaltzeko. Inguruko nekazariak ere euren traktoreekin ari dira laguntzen. 

Suteak Nafarroa Suhiltzaileak Gizartea

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Joseba asiron iruñea alkatea sanferminak
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