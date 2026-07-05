SANFERMINAK
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PETAk eta AnimaNaturalisek tauromakiaren "bekatua" salatu dute Iruñean

Iragarkia
FOTODELDIA GRAFCAV5702. PAMPLONA, 05/07/2026.- La organización PETA considera que la tauromaquia constituye "una burla a los valores católicos de la misericordia, la compasión y el respeto por la vida", por lo que este domingo en Pamplona ha animado a la ciudadanía a sumarse a la campaña de la organización para poner fin a este tipo de espectáculos. Su portavoz, Daniela Hernández, ha pedido este domingo a las personas "con conciencia y con pasión" que no asistan a los encierros ni a otros festejos taurinos de los Sanfermines y ha reclamado al papa León XIV que condene públicamente la tauromaquia por considerarla contraria a la doctrina de la Iglesia católica. Así lo ha señalado la portavoz antes de una acción reivindicativa celebrada en Pamplona, en la que la organización ha representado a Jesús rodeado de toros muertos para denunciar, según ha explicado, la contradicción entre la tauromaquia y los valores cristianos. EFE/ Jesús Diges
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Urtero bezala, elkarte animalistek zezenketen aurkako ohiko 'performancea' egin dute Iruñeko Udaletxe plazan. Ekintzari izaera katolikoa eman diote. Hala, Jesukristo odoleztatu bat paratu dute plazaren erdian, eta inguruan, hainbat pertsona erdi biluzik, gorputza pintura gorriz zikinduta eta adarrak buruan. Manifestariek tauromakia gaitzesteko eskatu diote Leon XIV.a aita santuari.

Sanferminak Animaliak Iruñea Manifestazioak Nafarroa Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Nafarroako Larrialdi zerbitzuetako langileak "oso pozik", herritarrek hala nahi izanda, txupinazoa botako dutelako

Urte osoan zehar, eta Sanferminetan bereziki, lana erruz egin arren, euren ahaleginak ez du beti merezitako aitortza jasotzen. Aurtengo txupinazoa botatzeko ardura eman diete herritarrek, eta festetako lanari gogoz ekiteko pizgarri izango da hori osasun langileentzat. Clint Fernandez Larrialdietako zuzendariordeak eta Araceli Sergio erizainak igoko dira Udaletxeko balkoira, Larrialdietako langile guztien izenean.

Joseba asiron iruñea alkatea sanferminak
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Txupinazorako ordu gutxiren faltan, festak errespetuz eta segurtasunez igarotzeko deia egin du Joseba Asiron Iruñeko alkateak

Ordu gutxi barru festa lehertuko da Iruñean eta 2026 honetako sanferminen berritasun nagusiak aletu dizkio Joseba Asironek, Udaletxeko balkoian bertan, Maider Arteaga ETBko kazetariari. Errespeturako deia egin du, batez ere emakumeen askatasunarekiko. Jaien izaera herrikoiak iraun izanaz harro agertu da, bere zazpigarren eta legegintzaldiko azken sanferminen atarian.

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