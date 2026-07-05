Ola de calor
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Junio se saldó en Hegoalde con 207 muertes atribuibles al calor y otros 27 en los cuatro primeros días de julio

Según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, en el conjunto del Estado hasta 153 personas han podido fallecer en los últimos cuatro días como consecuencia del calor, y en junio fueron casi 1000 las muertes atribuibles a las altas temperaturas.

FOTODELDIA SAN SEBASTIÁN, 22/06/2026.- Una pareja pasa junto a un termómetro este lunes San Sebastián. Los cielos en Euskadi se presentan hoy poco nubosos o despejados y con posibilidad de algún chubasco disperso tormentoso en el sur, en una nueva jornada de calor sofocante que volverá a dejar máximas de entre 35 y 40 grados en los tres territorios. EFE/ Javier Etxezarreta
Calor, en Donostia, en la ola de calor de junio. Foto: EFE.
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Agencias | EITB

Última actualización

Las muertes atribuibles a las altas temperaturas han alcanzado ya las 153 durante los primeros días de julio en el conjunto del Estado español y rozaron las 1000 (937) el pasado mes de junio, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. 

Por comunidades, las cifras más elevadas del mes de junio corresponden al Comunidad Autónoma Vasca (153 defunciones atribuibles al calor) y a Cataluña (127), y sólo cuatro comunidades o ciudades autónomas (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) presentan un registro de 0 fallecimientos debido a esta causa. 

En el resto de comunidades, los fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas en junio fueron: 73 en Andalucía; 45 en Aragón; 51 en Asturias; 50 en Cantabria; 90 en Castilla y León; 30 en Castilla-La Mancha; 62 en la Comunidad Valenciana; 7 en Extremadura; 88 en Galicia; 93 en Madrid; 3 en Murcia; 54 en Navarra; y 13 en La Rioja. 

Durante los primeros días de julio, los datos que hoy publica el sistema Momo del Instituto de Salud Carlos III (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) señalan que se han registrado ya 24 muertes en Andalucía; 3 en Aragón; 3 en Asturias; 6 en Cantabria; 5 en Castilla y León; 3 en Castilla-La Mancha; 57 en Cataluña; 6 en Comunidad Valenciana; 9 en Extremadura; 6 en Galicia; 4 en Madrid; 9 en Navarra; 18 en el País Vasco; y 1 en La Rioja.

¿Qué es y cómo funciona el sistema Momo?

El sistema MoMo analiza la mortalidad diaria por todas las causas, y entre ellas también las asociadas a las altas temperaturas, pero no contabiliza solo las defunciones debidas específicamente a un 'golpe de calor' sino todas las muertes que se pueden asociar a un agravamiento de otras enfermedades (normalmente cardiovasculares, respiratorias o renales) debido al calor. 

El sistema MoMo estima el exceso de defunciones comparando las muertes observadas con las esperadas en un territorio y un período concretos, y permite detectar excesos de mortalidad por todas las causas y por lo tanto también estimar los fallecimientos que son atribuibles a episodios de temperaturas extremas, como el calor o el frío, aunque no determina causas individuales de muerte, sino patrones asociados a situaciones como olas de calor, frío intenso u otros periodos de sobremortalidad. 

Las cifras que publica diariamente este sistema no son tampoco definitivas, ya que recalcula continuamente las estimaciones incorporando las defunciones que se han podido notificar con retraso, por lo que las cifras se actualizan de forma permanente y no se consideran definitivas y consolidadas hasta transcurridas varias semanas.




Olas de calor Verano Comunidad Autonóma Vasca Navarra Sociedad

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