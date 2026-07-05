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Busti Zaitez/Mójate reúne a cientos de personas en Euskadi para visibilizar la esclerosis múltiple y apoyar su investigación

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Euskaraz irakurri: Busti Zaitez ekimenak ehunka pertsona bildu ditu esklerosi anizkoitza ikusarazteko eta horren ikerketa bultzatzeko
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EITB

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Organizado por la Fundación Esclerosis Múltiple, el baño solidario de este año se ha celebrado en cinco playas y una docena de piscinas municipales vascas. El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía sobre esta enfermedad neurológica crónica y recaudar fondos para apoyar a las personas afectadas.

Enfermedades Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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FOTODELDIA GRAFCAV5702. PAMPLONA, 05/07/2026.- La organización PETA considera que la tauromaquia constituye "una burla a los valores católicos de la misericordia, la compasión y el respeto por la vida", por lo que este domingo en Pamplona ha animado a la ciudadanía a sumarse a la campaña de la organización para poner fin a este tipo de espectáculos. Su portavoz, Daniela Hernández, ha pedido este domingo a las personas "con conciencia y con pasión" que no asistan a los encierros ni a otros festejos taurinos de los Sanfermines y ha reclamado al papa León XIV que condene públicamente la tauromaquia por considerarla contraria a la doctrina de la Iglesia católica. Así lo ha señalado la portavoz antes de una acción reivindicativa celebrada en Pamplona, en la que la organización ha representado a Jesús rodeado de toros muertos para denunciar, según ha explicado, la contradicción entre la tauromaquia y los valores cristianos. EFE/ Jesús Diges
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Joseba asiron iruñea alkatea sanferminak
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