LANGILEEN ESKUBIDEAK

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren ustez, ez da nahikoa Espainiak interinoak mugagabe ez-finko bihurtzea

Europako Justiziaren ustez, egungo ereduak ez du bermatzen erantzun eraginkorrik, eta indartu egiten du 2024ko doktrina.

(Foto de ARCHIVO) UGT y CCOO celebran la sentencia del TJUE sobre salarios mínimos y exigen su aplicación en España
Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak (EBJA) ebatzi du Espainian administrazioarekin aldi baterako kontratuak kateatu dituzten interinoak mugagabe ez-finko bihurtzea ez dela neurri nahikoa abusu horiek zigortzeko, "aldi baterako lan-harremana" izatea dakarrelako eta langilearen "prekarietate-egoera" ez delako hobetzen.

Zehazki, Luxenburgoko Gorteak dio Europako Erkidegoko Zuzenbidea lan-harremana mugagabe bihurtzearen aurka dagoela, baina ez duela finkatzen "abusuak behar bezala zigortzeko" neurri egokia ez denik.

Gainera, Europako epaileek adierazi dutenez, lan-harremana amaitzen denean langileari kalte-ordaina ordaintzeak, Administrazio Publikoen erantzukizun-erregimenak eta lanpostuak betetzeko hautaketa-prozesuen deialdiak, langilearen aurreko esperientzia kontuan hartuta, "ez dirudi gehiegizko erabilera hori behar bezala zigortzen dutenik, ezta Europar Batasuneko Zuzenbidea ez betetzearen ondorioak ezabatzen dituztenik ere".

Halaber, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak ohartarazi du Espainian sektore publikoan aldi baterako kontratuen inguruko gehiegikeriazko jokabideak ekiditeko neurriak ez datozela bat Europar Batasuneko Zuzenbidearekin, horien bidez ez baita bermatzen erantzun eraginkorrik praktika horiek saihesteko.

Epaiak aztertzen du Espainiako araudiak mekanismo egokiak ote dituen aldi baterako kontratuak bata bestaren ondoren egitea prebenitzeko eta zuzentzeko, Erkidegoko legediaren arabera. Ildo horretan, Europako auzitegiak ondorioztatu du kontratu mugagabe ez-finkoak egitea ez dela neurri nahikoa, langileak aldi baterako kontratua izaten jarraitzen duelako eta ez duelako enpleguaren egonkortasuna bermatzen.

Epaiak, halaber, zalantzan jartzen du aurreikusitako kalte-ordainen eraginkortasuna, uste baitu ez dutela bermatzen abusuaren ondorioak modu eraginkorrean konponduko direnik, bereziki abusua urteetan zehar luzatzen denean.

Administrazio publikoei dagokienez, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak adierazi du erantzukizun-araubidea ez dela nahikoa irizpide argietan, aurreikus daitezkeenetan eta disuasio-neurri eraginkorrekin batera oinarritzen ez bada.

Era berean, uste du aurreko esperientzia aintzat hartzen duten hautaketa-prozesuek ere ez dutela egoera zuzentzen, ez baitute bermatzen plaza lortuko dutenik, ezta aldi baterako egoera luzatzea saihesten ere.

Madrilgo Erkidegoko langile baten egoeratik abiatu zen auzia. Langileak aldi baterako sei kontratu kateatu zituen, 2016tik. Espainiako justiziak abusua aitortu zuen, eta mugagabetzat jo zuen. Orain, finkoa izatea eskatzen du, eta Auzitegi Gorenak ebatzi beharko du.

Ebazpenak indartu egiten du Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak 2024an markatutako ildoa, Espainiako eredua "egokia eta nahikoa" ez zela esan baitzuen, eta langile finko bihurtzea aukera baliozkoa izan zitekeela adierazi zuen, betiere zuzenbide nazionalaren aurkakoa ez bada.

Nolanahi ere, Europako Auzitegiak gogorarazi du Auzitegi Gorenari dagokiola Espainiako araudiak Batasuneko Zuzenbidea betetzen duen ebaluatzea eta auzi zehatza ebaztea.

Europar Batasuna Ekonomia

ZUZENEAN
Duela  min.

Fiskaltzak CAFen aurkako ikerketa abiatu du, Jerusalemgo tranbiaren eraikuntzan duen inplikazioagatik

Azpiegiturak Jerusalemen okupatutako lurraldeak eta Jerusalem mendebaldea lotzen ditu. Gizarte zibileko hainbat erakundek salaketa jarri dute Fiskaltzan, CAFeko administrazio kontseiluaren eta sei filialetako zuzendarien aurka, eta auzia Auzitegi Nazionalak ikertzea eskatu dute. LABek Jerusalemgo tren arinaren proiektua bertan behera uzteko eskatu dio CAF enpresari. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X