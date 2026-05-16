El PP parte como favorito en las elecciones andaluzas, aunque con la incógnita de si repetirá la mayoría absoluta

A la izquierda del PSOE persiste la división entre la coalición Por Andalucía, constituida para los comicios del 19 de junio de 2022 y que ha vuelto a sumar in extremis a Podemos junto IU y Sumar con otras fuerzas de izquierda, y Adelante Andalucía, con un proyecto de obediencia exclusivamente andaluza liderado por José Ignacio García, que toma el relevo de Teresa Rodríguez al frente de la candidatura.



Por Andalucía ha desarrollado una campaña centrada en su candidato a San Telmo, Antonio Maíllo, que ha contado con apoyo expreso de referentes de Sumar e IU y los ministros Pablo Bustinduy y Sira Rego pero no ha compartido acto con dirigentes nacionales de Podemos, que han tenido presencias puntuales en apoyo a sus propios candidatos. Con todo, Maíllo confía en ser la "sorpresa" del 17M y mejorar los cinco diputados actuales de Por Andalucía.



Por su parte, José Ignacio García ha ido ganando protagonismo durante la campaña con su papel en los debates televisivos con el resto de candidatos y su estrategia en redes sociales, al punto que varias encuestas vaticinan que puede incluso triplicar sus dos escaños actuales para lograr el 'sorpasso' superando a Por Andalucía y ganarse el derecho a formar grupo parlamentario propio. Ningún sondeo contempla que la suma de Por Andalucía y Adelante se acerque a los 17 escaños que alcanzaron en 2018 cuando concurrieron de forma conjunta.



Las elecciones del 17M también servirán para volver a medir la fuerza de la denominada España vaciada con la segunda presencia en autonómicas de la candidatura Jaén Merece Más, socio de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de la capital tras romper con el PP y que hace cuatro años se quedó cerca del escaño, y el estreno de Cádiz 100x100, auspiciada por el alcalde de La Línea, Juan Franco. Aunque ningún sondeo les da posibilidades de lograr parlamentarios, si lo consiguen podrían ser decisivos si el PP no repite mayoría absoluta.