El PP parte como favorito en las elecciones andaluzas, aunque con la incógnita de si repetirá la mayoría absoluta
Andalucía afronta este domingo 17 de mayo sus decimoterceras elecciones autonómicas con el PP como claro favorito en todas las encuestas y la incógnita de si repetirá o no la mayoría absoluta lograda hace casi cuatro años, para lo que volverá a ser clave la participación en las urnas, siempre más baja en convocatorias en solitario.
La ciudadanía andaluza decidirá si opta por el tercer gobierno sin presencia socialista en más de 40 años de autonomía tras el segundo mandato del popular Juanma Moreno, primero con mayoría absoluta, después de que las tres últimas citas electorales en España, Extremadura, Aragón y Castilla León, hayan abocado al PP a acuerdos de gobierno con Vox en dichas comunidades para desbloquear la investidura, aún pendiente de cerrar en el caso de Castilla Léon.
El PP de Andalucía encara la cita con el viento de cara en todos los sondeos, que le auguran una amplia victoria —en ninguna de las seis últimas encuestas publicadas el pasado lunes bajaba de 52 escaños y en su mayoría le situaban por encima de los 55 que marcan la mayoría absoluta—, y sin un pronunciamiento claro sobre si estaría dispuesto a formar gobierno con Vox, pregunta a la que Moreno no ha dado una respuesta explícita durante la campaña.
Como ya hiciera hace cuatro años, el candidato popular a la reelección ha centrado sus mensajes en pedir una mayoría amplia para reeditar lo que define como "vía andaluza" y evitar "el lío" de intentar formar gobierno con Vox, apelando incluso a la repetición electoral vivida en Extremadura. En una campaña centrada en su figura en la que ha puesto incluso voz a la sintonía electoral del PP, también ha alertado contra la desmovilización electoral por exceso de confianza subrayando que el 17M es clave para consolidar el "cambio" iniciado hace más de siete años en Andalucía.
El PSOE apela al voto progresista
Por su parte, el PSOE busca recuperar la Junta perdida por primera vez en 2018 de la mano de María Jesús Montero con todos los pronósticos demoscópicos en contra, ya que las encuestas le auguran en los mejores escenarios igualar el resultado obtenido en de junio de 2022 —cuando logró 30 diputados con Juan Espadas al frente, suelo histórico en autonómicas—, pero a mucha distancia del PP y muy lejos de sumar a su izquierda una mayoría suficiente para formar gobierno.
La candidata socialista ha centrado sus esfuerzos en presentar el 17M como un "referéndum" sobre la gestión de los servicios públicos en Andalucía, con el foco puesto sobre todo en la sanidad, y con llamamientos a la movilización del electorado progresista que optó por la abstención en las últimas autonómicas pero luego se movilizó en las generales de julio de 2023 en apoyo a Pedro Sánchez. Montero ha cerrado desde el principio la puerta a una abstención para permitir la investidura de Moreno si no logra mayoría absoluta para evitar la entrada de Vox el gobierno.
¿Sorpasso de Adelante Andalucía?
A la izquierda del PSOE persiste la división entre la coalición Por Andalucía, constituida para los comicios del 19 de junio de 2022 y que ha vuelto a sumar in extremis a Podemos junto IU y Sumar con otras fuerzas de izquierda, y Adelante Andalucía, con un proyecto de obediencia exclusivamente andaluza liderado por José Ignacio García, que toma el relevo de Teresa Rodríguez al frente de la candidatura.
Por Andalucía ha desarrollado una campaña centrada en su candidato a San Telmo, Antonio Maíllo, que ha contado con apoyo expreso de referentes de Sumar e IU y los ministros Pablo Bustinduy y Sira Rego pero no ha compartido acto con dirigentes nacionales de Podemos, que han tenido presencias puntuales en apoyo a sus propios candidatos. Con todo, Maíllo confía en ser la "sorpresa" del 17M y mejorar los cinco diputados actuales de Por Andalucía.
Por su parte, José Ignacio García ha ido ganando protagonismo durante la campaña con su papel en los debates televisivos con el resto de candidatos y su estrategia en redes sociales, al punto que varias encuestas vaticinan que puede incluso triplicar sus dos escaños actuales para lograr el 'sorpasso' superando a Por Andalucía y ganarse el derecho a formar grupo parlamentario propio. Ningún sondeo contempla que la suma de Por Andalucía y Adelante se acerque a los 17 escaños que alcanzaron en 2018 cuando concurrieron de forma conjunta.
Las elecciones del 17M también servirán para volver a medir la fuerza de la denominada España vaciada con la segunda presencia en autonómicas de la candidatura Jaén Merece Más, socio de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de la capital tras romper con el PP y que hace cuatro años se quedó cerca del escaño, y el estreno de Cádiz 100x100, auspiciada por el alcalde de La Línea, Juan Franco. Aunque ningún sondeo les da posibilidades de lograr parlamentarios, si lo consiguen podrían ser decisivos si el PP no repite mayoría absoluta.
Más de 6,8 millones de andaluces y andaluzas están llamados a votar
Más de 6,8 millones de andaluces podrán ejercer el derecho al voto en las elecciones al Parlamento de Andalucía, cifra que supone un incremento del 2,5 % en comparación con el censo electoral de los comicios celebrados en junio de 2022, según datos oficiales de la Oficina del Censo Electoral consultados por Europa Press.
Son 6 812 902 los andaluces y andaluzas con derecho a voto en estas elecciones autonómicas, 171 046 más que los 6 641 856 que estaban convocados hace cuatro años. De esos 6,8 millones de electores andaluces, 302 070 son residentes en el extranjero, convocados a las urnas para elegir a los 109 diputados que conformarán el Parlamento de Andalucía de la XIII Legislatura, para lo que concurren candidaturas de 25 partidos y tres coaliciones.
¿Qué se juega cada partido?
Las elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía de este domingo 17 de mayo dibujan escenarios diferentes para cada uno de los cinco principales partidos o coaliciones, con todos los sondeos apuntando a una clara victoria del PP que dirige Juanma Moreno, presidente desde 2018.
En total se han presentado 27 partidos políticos, aunque solo 13 concurren en todas las circunscripciones. En cualquier caso, la pugna se prevé entre cinco formaciones: PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía.
A falta de unas horas para que finalice la campaña, los partidos afrontan hoy los actos de cierre de campaña pero ¿qué se juega cada uno el 17 de mayo?.
De fortaleza de la izquierda a bastión de la derecha
Te puede interesar
Barkos afirma que "lo ideal" hubiera sido un acuerdo político sobre la concertada
La posición de Geroa Bai, ha precisado, es "desde 2015 la misma" y es "la apuesta por gobiernos plurales y progresistas y la defensa del acuerdo programático. Y en esa defensa venimos trabajando y trabajamos también desde Geroa Bai en la apuesta por la calidad en la educación, en la apuesta por el euskera y en la apuesta por que en los gobiernos de coalición trabajemos con consensos políticos. Y esto es esencial".
Andueza dice que EH Bildu no tiene respuesta para prioridades de los vascos "por muchas campañas de marketing que hagan"
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha asegurado que EH Bildu no tiene respuesta para las prioridades y necesidades de los vascos "por muchas campañas de 'marketing' que hagan" y ha acusado a la coalición soberanista de hacer "mucho diagnóstico y mucho plan, pero hacer poco" porque "les falta un verdadero proyecto de país". Asimismo, espera que "los grandes planes" de EH Bildu para Euskadi "no se parezcan al que liaron con las basuras" en Gipuzkoa
Sumar Mugimendua denuncia que el Gobierno Vasco "vende humo" y lanzará una encuesta "para recoger sus preocupaciones"
La secretaria de Organización de Sumar Mugimendua, Edurne García, ha denunciado que el Gobierno vasco traslada que en Euskadi "se está instalando la idea de que todo va bien, pero nos están vendiendo humo", y ha anunciado la puesta en marcha de una encuesta abierta para recoger "las preocupaciones reales" de la ciudadanía vasca.
EH Bildu plantea movilizar y construir 60 000 viviendas asequibles en Euskadi en diez años, 30 000 de nueva construcción
Plantea una alianza público-comunitaria formada por instituciones vascas, fundaciones bancarias y EPVS para promover vivienda nueva y responder así a la emergencia habitacional en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Pradales acusa a la ministra de Sanidad de haber provocado la huelga de médicos
El lehendakari, Imanol Pradales, ha reprochado al parlamentario vasco de Sumar, Jon Hernández, que defienda a la ministra de Sanidad, Mónica García, de su partido, cuando está activa una huelga de médicos que "ella ha provocado".
Euskadi implantará un impuesto turístico de 6 días y gravará más a los pisos turísticos
Podemos ha pactado siete enmiendas con PNV y PSE-EE para que la tasa turística sea "más progresiva, más flexible y útil para los ayuntamientos"
Pradales pide a EH Bildu que aclare si con su plan de vivienda pretende "expropiar" terrenos y viviendas privadas
El lehendakari Imanol Pradales ha respondido en el pleno de control del Parlamento Vasco a una pregunta de EH Bildu sobre la crisis de acceso a la vivienda. Pello Otxandiano, ha subrayado que en el ámbito de la vivienda "hay que hacer muchas cosas", pero que la cuestión "central" es lograr que bajen los precios para ofrecer viviendas "realmente asequibles a las clases trabajadoras de rentas medias".
Pradales anuncia una ley para agilizar la inversión económica sostenible en Euskadi
El objetivo de la iniciativa es crear lo que ha definido como una “autopista regulatoria”, que permita reducir los plazos administrativos con todas las garantías legales y agilizar proyectos considerados prioritarios para el desarrollo económico del país.
Elecciones en Andalucía: ¿qué se juega cada partido el 17M?
Hoy finaliza la campaña para las elecciones andaluzas del domingo, una campaña que finaliza como comenzó, con un panorama político abierto, en el que el popular Juan Manuel Moreno parte como favorito según las encuestas, mientras el PSOE, con María Jesús Montero como candidata, intenta hasta el último minuto sacar músculo y recuperar al votante socialista de antaño.