La FIFA le quita la roja a un jugador de EE. UU. tras una supuesta llamada de Trump a Infantino
La FIFA anunció este domingo la suspensión de la sanción por tarjeta roja de la estrella estadounidense Folarin Balogun, por lo que el delantero estará habilitado para jugar este lunes contra Bélgica en el duelo de octavos de final del Mundial, que se juega en EE. UU., México y Canadá.
La decisión ha creado polémica, ya que agencias como Reuters y medios como The New York Times afirman que la decisión fue tomada tras una llamada del presidente Donald Trump al presidente de la FIFA Gianni Infantino.
"El delantero estadounidense Folarin Balogun estará disponible para jugar el lunes en el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Bélgica, que se disputará en el Estadio de Seattle", indicó la FIFA en un comunicado.
El máximo organismo del fútbol aplicó de oficio el Artículo 27 de su Código Disciplinario para readmitir a Balogun, decretando que se deja en suspenso la ejecución de la sanción automática de partidos para el jugador estadounidense por un período de prueba de un año.
Balogun recibió el pasado miércoles una tarjeta roja en el partido de dieciseisavos contra Bosnia-Herzegovina, después de que la repetición revelara que pisó la parte posterior de la pierna de uno de sus rivales.
De acuerdo con la normativa de la FIFA, una tarjeta roja implica la expulsión directa del partido de quien recibe la sanción, sino que también queda suspendido para el siguiente encuentro.
El presidente de Estados Unidos celebró en su cuenta oficial de Truth la decisión y expresó su agradecimiento a la FIFA "por hacer lo correcto" y revertir lo que consideró "una gran injusticia".
La Real Federación Belga, por su parte, se ha mostrado "asombrada", y ha anunciado a través de un comunicado que "está estudiando todas las opciones posibles" para "proteger los principios fundamentales del juego limpio".
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¿Qué dice el artículo 27 por el que Balogun podrá jugar contra Bélgica?
Habilita a la FIFA “a suspender total o parcialmente la aplicación de una medida disciplinaria”. Existe un precedente en el Mundial de 1962 con el brasileño Garrincha.
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