El Tour recortará su tercera etapa y terminará en Les Angles sin público por los incendios
El Tour de Francia afrontará este lunes una tercera etapa con un formato excepcional, sin público ni caravana publicitaria en la parte final del recorrido en territorio francés, debido a los incendios que afectan a la zona.
La decisión ha sido adoptada tras las reuniones entre el director de la carrera, Christian Prudhomme, el prefecto de los Pirineos Orientales, Pierre Regnault de la Mothe, fuerzas de seguridad y distintos organismos gubernamentales.
Inicialmente se llegó a plantear la cancelación de esta tercera etapa e incluso de la cuarta, pero finalmente se ha optado por mantener la competición con cambios de seguridad. El tramo afectado corresponde a los últimos 40 kilómetros, incluidas las subidas al Col du Calvaire y a Les Angles, donde no se permitirá la presencia de espectadores.
El incendio ha quemado ya alrededor de 1.500 hectáreas de terreno a unos 70 kilómetros de la llegada prevista, mientras que unos 700 bomberos trabajan para controlar las llamas.
La etapa, que mantiene su salida en Granollers, terminará en Les Angles alrededor de las 17:00 horas.
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