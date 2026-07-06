FIFAk txartel gorria kendu dio AEBko jokalari bati Trumpek Infantinori ustez egindako dei baten ostean
Folarin Balogun Ipar Amerikako selekzioko izarrari kendu dio txartela, final-hamaseirenetako partidan kanporatua izan ostean, eta final-zortzirenetan Belgikaren aurka jokatzeko aukera izango du.
FIFAk iragarri du txartel gorria kendu diola Folarin Balogun AEBko futbol selekzioko izarrari eta zigorra bertan behera utzi duela. Ondorioz, aurrelaria prest egongo da astelehen honetan Belgikaren aurka jokatzeko, AEBetan, Mexikon eta Kanadan jokatzen ari den Munduko Kopako final-zortzirenetako lehian.
Erabakiak polemika sortu du, izan ere, Reuters eta The New York Times agentzien arabera, Donald Trump presidenteak Gianni Infantino FIFAko presidenteari egindako dei baten ostean kendu zioten txartel gorria.
"Folarin Balogun aurrelari estatubatuarra prest egongo da astelehenean FIFAren 2026ko Munduko Kopako final-zortzirenetako partidan Belgikaren aurka jokatzeko, Seattleko Estadioan", adierazi du FIFAk ohar baten bidez.
Futboleko erakunde gorenak ofizioz aplikatu zuen bere Diziplina Kodearen 27. artikulua Balogun berriz onartzeko, eta jokalari estatubatuarraren zigor automatikoa urtebetez etetea agindu zuen.
Balogunek txartel gorria jaso zuen joan den asteazkenean Bosnia-Herzegovinaren aurkako final-hamaseirenetako partidan, aurkarietako baten hankaren atzealdea zapaldu ostean.
FIFAren araudiaren arabera, txartel gorria ikusten duenak ezin du partida jokatzen jarraitu, eta ezin du hurrengo partidan parte hartu.
AEBko presidenteak erabakia ospatu zuen Truth Social sare sozialean, eta eskerrak eman zizkion FIFAri "zuzen jokatzeagatik" eta "bidegabekeria handitzat" jo zuena bertan behera uzteagatik.
Belgikako Errege Federazioa, bestalde, "harrituta" agertu da, eta "aukera guztiak aztertzen" ari dela iragarri du "joko garbiaren oinarrizko printzipioak babesteko".
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