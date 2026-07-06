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Gutxienez 11 pertsona hil eta 46 zauritu dira Kieven, Errusiaren bonbardaketetan

Volodímir Zelenski Ukrainako presidenteak horrelako eraso bat gertatuko zela ohartarazi ondoren etorri dira erasoak.
KIEV (UCRANIA), 15/06/2026.- Vista de los daños causados en la catedral de la Dormición del monasterio de las Cuevas de Kiev después de que un ataque ruso causara un incendio en el techo que ha destruido varias de sus cúpulas inferiores. Zelenski ha elevado a 9 los muertos en ataque ruso que destruyó parte de catedral en Kiev y la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, como consecuencia del ataque masivo ruso de la pasada noche, en el que resultaron dañadas varias cúpulas de una de las catedrales históricas más importantes de la capital ucraniana. EFE/Oficina presidencial ucraniana/ SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Errusiak Ukraniaren aurka egindako eraso baten irudiak. Argazkia: EFE

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EITB

Azken eguneratzea

Errusiak Kieven egin duen azken erasoak gutxienez 11 hildako eta 46 zauritu utzi ditu, behin-behineko balantzearen arabera. Erasoa goizaldean izan da, eta aurretik, Ukrainako presidente Volodimir Zelenskik ohartarazi zuen halako eraso handi bat gertatzeko arriskua zegoela.

Kieveko alkate Vitali Klitxkok emandako datuen arabera, hiriburuko hiru barrutitan kalte material handiak izan dira. Etxebizitza-eraikin askok kalteak eta suteak jasan dituzte Errusiaren bonbardaketen ondorioz. Larrialdi zerbitzuek hainbat bizilagun atera behar izan dituzte eraikinetatik, tartean haurrak.

Droneak eta misilak erabilita

Ukrainako Aire Indarrak Telegram bidez jakinarazi duenez, goizaldean droneak eta misilak abiatu ditu Errusiak Kieverantz. Leherketa gogorrak entzun dira hiriburuan asteleheneko lehen orduetan.

Bezperan, Volodimir Zelenskik adierazi zuen Errusia Ukrainaren aurkako beste eraso handi bat prestatzen ari zela. Joan den ostegunean egindako bonbardaketa batean, 30 pertsona hil ziren Kieven, eta azken orduetan gertatutakoa espero zuten.

Goi-bileraren aurretik

Ukrainako presidentearen esanetan, ez da kasualitatea erasoa NATOren urteko goi-bileraren atarian gertatu izana. Bilera asteartean eta asteazkenean egingo da Turkian.

“(Vladimir) Putinen ohiko jokabidea da: Ameriketako Estatu Batuetako Independentzia Egunaren ondoren eta Ankarako NATOren goi-bileraren aurretik”, adierazi zuen Zelenskik.

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