Gutxienez 11 pertsona hil eta 46 zauritu dira Kieven, Errusiaren bonbardaketetan
Errusiak Kieven egin duen azken erasoak gutxienez 11 hildako eta 46 zauritu utzi ditu, behin-behineko balantzearen arabera. Erasoa goizaldean izan da, eta aurretik, Ukrainako presidente Volodimir Zelenskik ohartarazi zuen halako eraso handi bat gertatzeko arriskua zegoela.
Kieveko alkate Vitali Klitxkok emandako datuen arabera, hiriburuko hiru barrutitan kalte material handiak izan dira. Etxebizitza-eraikin askok kalteak eta suteak jasan dituzte Errusiaren bonbardaketen ondorioz. Larrialdi zerbitzuek hainbat bizilagun atera behar izan dituzte eraikinetatik, tartean haurrak.
Droneak eta misilak erabilita
Ukrainako Aire Indarrak Telegram bidez jakinarazi duenez, goizaldean droneak eta misilak abiatu ditu Errusiak Kieverantz. Leherketa gogorrak entzun dira hiriburuan asteleheneko lehen orduetan.
Bezperan, Volodimir Zelenskik adierazi zuen Errusia Ukrainaren aurkako beste eraso handi bat prestatzen ari zela. Joan den ostegunean egindako bonbardaketa batean, 30 pertsona hil ziren Kieven, eta azken orduetan gertatutakoa espero zuten.
Goi-bileraren aurretik
Ukrainako presidentearen esanetan, ez da kasualitatea erasoa NATOren urteko goi-bileraren atarian gertatu izana. Bilera asteartean eta asteazkenean egingo da Turkian.
“(Vladimir) Putinen ohiko jokabidea da: Ameriketako Estatu Batuetako Independentzia Egunaren ondoren eta Ankarako NATOren goi-bileraren aurretik”, adierazi zuen Zelenskik.
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