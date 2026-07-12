El PP recuerda a Miguel Ángel Blanco

El PNV ha celebrado en Bilbao el día de la ikurriña, que fue izada por primera vez hace 132 años durante la inauguración de su primer batzoki en la calle Correo. Como entonces, hoy han comenzado el homenaje con esa izada de la ikurriña. Los jeltzales han reafirmdo su compromiso con los auténticos valores que representa y el presidente del Bizkai Buru Batzar, Iñigo Ansola, ha subrayado que el lugar del PNV no está en los extremos.