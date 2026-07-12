El PP recuerda a Miguel Ángel Blanco
El PP ha homenajeado a Miguel Angel Blanco cuando se cumplen 29 años del asesinato del concejal popular de Ermua a manos de ETA. Allí han estado presentes, entre otros, el presidente de los populares vascos Javier de Andrés, su hermana y senadora Mari Mar Blanco y la vicesecretaria del PP Cuca Gamarra. Gamarra, se ha comprometido a endurecer el acceso de los presos de ETA a beneficios penitenciarios después del blanqueamiento, dice, de Sánchez a Bildu.
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