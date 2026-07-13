Entrevista al líder del PP vasco
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De Andrés (PP): “Existe bullying a una parte de la sociedad vasca: a ertzainas, alcaldes o a quienes llevan la camiseta de la selección española”

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Javier de Andrés, líder del PP vasco.
Euskaraz irakurri: De Andres (PP): “Euskal gizartearen parte batek bullying-a jasaten du: ertzainek, alkateek edo Espainiako selekzioaren elastikoa daramatenek”
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EITB

Última actualización

El líder del PP vasco, Javier de Andrés, ha sido entrevistado en el programa Boulevard de Radio Euskadi, y ha denunciado que una parte de la sociedad vasca “está sufriendo bullying”, en referencia a “ertzainas, miembros de CC. OO., alcaldes de todos los partidos menos de uno, o a quienes llevan la camiseta de la selección española”. De Andrés, en esta línea, ha defendido la medida del sindicato ErNE para endurecer el Código Penal, a fin de agravar las penas por agresiones contra ertzainas y policías municipales.

PP Vasco Ertzaintza Política

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