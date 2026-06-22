Bilera berria
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lehendakariak eta Sanchezek aldebiko batzorde berri bat egingo dute abuztua baino lehen

Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak nabarmendu du balio handikoak direla adostutako bi eskumen eskualdaketak. 

Iragarkia
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea eta Imanol Pradales lehendakaria berriz ere bilduko dira, abuztua baino lehen, bi gobernuen arteko aldebiko batzordearen esparruan.

Hala baieztatu du Ubarretxenak Madrilen egindako agerraldi batean. Lurralde Politikako Ministerioan bildu dira bi gobernuetako ordezkariak, eta han sinatu dituzte bi eskualdaketa berriak: bata nekazaritza aseguruei buruzkoa, eta bestea trafikoaren eta bide segurtasunaren arloko eskumenak zabaltzekoa.

Balio handiko bi eskumen

Ubarretxenaren hitzetan, "itxi berri ditugun bi eskumenek balio handia dute". Nekazaritza aseguruen eskualdaketari dagokionez, azaldu du aurrerantzean Eusko Jaurlaritzak zuzenean kudeatu ahal izango dituela nekazariek eta abeltzainek beren ustiategietarako aseguru polizak kontrata ditzaten ematen diren dirulaguntzak.

Trafikoaren eta bide segurtasunaren arloko eskumenen zabalkuntzari dagokionez, berriz, Euskadik bere gain hartuko ditu zentro psikoteknikoak baimentzeko, ikuskatzeko eta zehatzeko eginkizunak, baita bide heziketa, sentsibilizazio eta berrheziketarako zentroei lotutako eskumenak ere.

EAEko Autonomia Estatutua Imanol Pradales Pedro Sanchez Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Londresera Euskadi "kritikatzera" eta etxebizitzaz hitz egitera joatea egotzi dio EAJk EH Bilduri, bere ekarpena "zero" izan arren

Iñigo Ansola EAJren BBBko presidenteak Pello Otxandiano Eusko Legebiltzarreko EH Bildu koalizioko burua kritikatu du aste honetan Londresera joateagatik, EH Bilduk etxebizitzari buruz egindako proposamena aurkeztera, "Euskadi zalantzan jarri eta kritikatzeko". Horren harian, Euskadin etxebizitza publikoa eraikitzeko egin duen ekarpena "zero" dela esan du.

Euskaltzaleon martxa Iruñea Gaztelu plaza
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskararen lurgunea gero eta zabalagoa da Nafarroan, baina estuturik dauka Euskararen Legeak berak

Euskararen Foru Legeak 40 urte betetzen ditu aurten, eta euskara lekua irabazten joan den arren, legeak bere horretan jarraitzen du, lurraldea hiru eremutan banatzen, bai eta nafarren hizkuntza eskubideak mugatzen ere. Euskararen ofizialtasuna lurralde osora hedatzea askoren aspaldiko eskakizuna da, baina tramite administratiboaz harago, borondate politiko argia eta negoziazio gaitasuna eskatzen ditu prozesuak.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X