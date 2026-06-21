Peinadori espedientea irekitzea aztertuko du Botere Judizialaren Kontseiluak, Poliziari buruz esandakoagatik
Begoña Gomez auzipetzeko kaleratutako autoan, epaileak dio Poliziak ihes egiteko laguntza eman diezaiokela Espainiako Gobernuko presidentearen emazteari.
Juan Carlos Peinado epaileari disziplina-espedientea zabaltzea aztertuko du bihar Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak, Begoña Gomez auzipetzeko autoan Poliziari buruz jaso duenagatik; magistratuaren arabera, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen emazteari ihes egiten lagundu diezaiokete haren bizkartzainek.
Isabel Perello epaileen erakunde goreneko presidenteak eraman du proposamena gaur goizerako deituta zuten kontseiluaren Batzorde Iraunkorraren bilera telematikora. Gaiaren inguruan eztabaida zabaltzea adostu dute, eta bihar goizean aurrez aurre egingo duten batzarrean egingo dute bozketa.
Auzitegietako iturrien arabera, Polizia Judizialeko funtzionarioekiko "kontsiderazio falta larria" egon daiteke Peinadoren adierazpenen atzean, Botere Judizialaren Lege Organikoan tipifikatuta dagoena.
Espainiako Gobernuko presidentearen emaztea epaitzea erabaki du magistratuak, eta kautelazko neurriak ezarri dizkio: pasaportea kendu dio, Espainiatik ateratzea debekatu dio eta hamabostean behin epaitegian agertzeko agindua eman dio: eragimen-trafikoa, partikularren arteko sektore pribatuko negozioetan ustelkeria sustatzea, bidegabeko jabetzea eta ondasun publikoak bidegabe erabiltzea leporatzen dizkio.
84 orrialdeko autoan, Peinadok dio Gomezek ihes egiteko arriskua dagoela eta "zalantzarik gabe" poliziak horretan laguntzeko aukera dagoela.
Baieztapen hori dela eta, Fernando Grande-Marlaska Espainiako Gobernuko Barne ministroak "kexa" helarazi zion, atzo bertan, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiari, eta neurriak hartzea eskatu zuen.
Defentsarako eskubidea
Bestalde, Gomezen abokatuak ere kexa bat helarazi du epaileen organora, bere bezeroaren defentsarako eskubidea urratu dela azalduz. Idatzian, Antonio Camacho letratuak dio "hedabideen bidez" izan dutela autoaren berri.
Zure interesekoa izan daiteke
Peinado epaileak Begoña Gomez epaitzea erabaki du, eta pasaportea kendu dio
Espainiako Gobernuko presidentearen emazteak ustez egindako delituak ikertzen ari da epailea, eta ahozko epaiketa abiatu aurretik hartu ditu kautelazko neurriak. Halaber, Espainiatik ateratzea debekatu dio, eta hamabostean behin epaitegian agertu beharko du. Defentsaren abokatuak helegitea jarriko du.
Londresera Euskadi "kritikatzera" eta etxebizitzaz hitz egitera joatea egotzi dio EAJk EH Bilduri, bere ekarpena "zero" izan arren
Iñigo Ansola EAJren BBBko presidenteak Pello Otxandiano Eusko Legebiltzarreko EH Bildu koalizioko burua kritikatu du aste honetan Londresera joateagatik, EH Bilduk etxebizitzari buruz egindako proposamena aurkeztera, "Euskadi zalantzan jarri eta kritikatzeko". Horren harian, Euskadin etxebizitza publikoa eraikitzeko egin duen ekarpena "zero" dela esan du.
Anduezak esan du PSE-EEk gogoz, esku garbiz eta indarrez jarraitzen duela udal eta foru hauteskundeetarako
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak adierazi du sozialistek herritarren kezkak konpontzeko lanean jarraitzen dutela. Datorren urteko udal eta foru hauteskundeei begira, gogoz, esku garbiz eta indarrez jarraitzen dutela esan du.
Hauteskunde orokorrak 2027an izango direla berretsi du Sanchezek, udal hauteskundeekin bat egin gabe
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak berretsi du hauteskunde orokorrak 2027an izango direla. Maiatzeko hauteskunde autonomikoekin eta udal hauteskundeekin batera ez direla egingo erantsi du, baina ez du zehaztu aurretik edo geroago izango diren.
Euskararen lurgunea gero eta zabalagoa da Nafarroan, baina estuturik dauka Euskararen Legeak berak
Euskararen Foru Legeak 40 urte betetzen ditu aurten, eta euskara lekua irabazten joan den arren, legeak bere horretan jarraitzen du, lurraldea hiru eremutan banatzen, bai eta nafarren hizkuntza eskubideak mugatzen ere. Euskararen ofizialtasuna lurralde osora hedatzea askoren aspaldiko eskakizuna da, baina tramite administratiboaz harago, borondate politiko argia eta negoziazio gaitasuna eskatzen ditu prozesuak.
Hauek dira Zapaterok Plus Ultra auziko epailearen aurrean egindako deklarazioaren pasarte nabarmenenak
Espainiako Gobernuko presidente ohiak ukatu egin zuen Plus Ultra aire konpainiaren erreskatean inolako esku hartzerik izan zuela eta bere bulegoan egindako miaketan aurkitutako bitxien inguruan erantzutea saihestu zuen.
Iraolak EAJren eta EH Bilduren "inkoherentzia" salatu du Eibarko sokamuturraren auzian
Eibarko sanjuanetan sokamuturra berreskuratzea herritarren eskaria izan dela esan du Jon Iraola Eibarko alkateak (PSE-EE). Gaiak eragin duen polemika dela eta, EAJren eta EH Bilduren "inkoherentzia" salatu du, eurek gobernatzen duten udaletan beste jarrera bat omen dutelako. Hauteskunde interesen arabera jokatzea egotzi die biei.
Euskararen alorrean harago joateko eskatu dio Barkosek Chiviteri eta zonifikazioa kentzeko
Nafarroako presidente ohiaren ustez, euskara berezko hizkuntza gisa aitortzeak "ez luke ezer aldatuko", eta hizkuntza lurralde osoan ofizial egitea aldarrikatu du.
Getxoko Irurak Bat jauregia eraistearen inguruko ikerketarekin jarraitzea zalantzan jarri du epaileak
Epaitegiak bertan behera utzi ditu hainbat eginbide, eta EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak duela gutxi emandako epai bati buruzko iritzia eskatu die aldeei, ikertutako gertakarien balorazio penalean eragina izan dezakeelakoan.