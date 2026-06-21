BEGOÑA GOMEZ AUZIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Peinadori espedientea irekitzea aztertuko du Botere Judizialaren Kontseiluak, Poliziari buruz esandakoagatik

Begoña Gomez auzipetzeko kaleratutako autoan, epaileak dio Poliziak ihes egiteko laguntza eman diezaiokela Espainiako Gobernuko presidentearen emazteari. 

Reunión extraordinaria del CGPJ. Foto: EFE

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Juan Carlos Peinado epaileari disziplina-espedientea zabaltzea aztertuko du bihar Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak, Begoña Gomez auzipetzeko autoan Poliziari buruz jaso duenagatik; magistratuaren arabera, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen emazteari ihes egiten lagundu diezaiokete haren bizkartzainek. 

Isabel Perello epaileen erakunde goreneko presidenteak eraman du proposamena  gaur goizerako deituta zuten kontseiluaren Batzorde Iraunkorraren bilera telematikora. Gaiaren inguruan eztabaida zabaltzea adostu dute, eta bihar goizean aurrez aurre egingo duten batzarrean egingo dute bozketa.  

Auzitegietako iturrien arabera, Polizia Judizialeko funtzionarioekiko "kontsiderazio falta larria" egon daiteke Peinadoren adierazpenen atzean, Botere Judizialaren Lege Organikoan tipifikatuta dagoena. 

Espainiako Gobernuko presidentearen emaztea epaitzea erabaki du magistratuak, eta kautelazko neurriak ezarri dizkio: pasaportea kendu dio, Espainiatik ateratzea debekatu dio eta hamabostean behin epaitegian agertzeko agindua eman dio: eragimen-trafikoa, partikularren arteko sektore pribatuko negozioetan ustelkeria sustatzea, bidegabeko jabetzea eta ondasun publikoak bidegabe erabiltzea leporatzen dizkio. 

84 orrialdeko autoan,  Peinadok dio Gomezek ihes egiteko arriskua dagoela eta "zalantzarik gabe" poliziak horretan laguntzeko aukera dagoela. 

Baieztapen hori dela eta, Fernando Grande-Marlaska Espainiako Gobernuko Barne ministroak "kexa" helarazi zion, atzo bertan, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiari, eta neurriak hartzea eskatu zuen. 

Defentsarako eskubidea

Bestalde, Gomezen abokatuak ere kexa bat helarazi du epaileen organora, bere bezeroaren defentsarako eskubidea urratu dela azalduz. Idatzian, Antonio Camacho letratuak dio "hedabideen bidez" izan dutela autoaren berri. 

 

Eguneko Titularrak Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia Espainiako gobernua Epaiketak Pedro Sanchez Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Londresera Euskadi "kritikatzera" eta etxebizitzaz hitz egitera joatea egotzi dio EAJk EH Bilduri, bere ekarpena "zero" izan arren

Iñigo Ansola EAJren BBBko presidenteak Pello Otxandiano Eusko Legebiltzarreko EH Bildu koalizioko burua kritikatu du aste honetan Londresera joateagatik, EH Bilduk etxebizitzari buruz egindako proposamena aurkeztera, "Euskadi zalantzan jarri eta kritikatzeko". Horren harian, Euskadin etxebizitza publikoa eraikitzeko egin duen ekarpena "zero" dela esan du.

Euskaltzaleon martxa Iruñea Gaztelu plaza
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskararen lurgunea gero eta zabalagoa da Nafarroan, baina estuturik dauka Euskararen Legeak berak

Euskararen Foru Legeak 40 urte betetzen ditu aurten, eta euskara lekua irabazten joan den arren, legeak bere horretan jarraitzen du, lurraldea hiru eremutan banatzen, bai eta nafarren hizkuntza eskubideak mugatzen ere. Euskararen ofizialtasuna lurralde osora hedatzea askoren aspaldiko eskakizuna da, baina tramite administratiboaz harago, borondate politiko argia eta negoziazio gaitasuna eskatzen ditu prozesuak.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X