ETXEBIZITZA
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EAJk Londresera Euskadi "kritikatzera" eta etxebizitzaz hitz egitera joatea leporatu dio EH Bilduri, bere ekarpena "zero" denean

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Iñigo Ansola BBBko presidenteak Pello Otxandiano EH Bilduko Eusko Legebiltzarreko buruari aurpegiratu dio aste honetan Londresera bidaiatzea, bere alderdiak etxebizitzari buruz egindako proposamena aurkeztera, "Euskadi zalantzan jarri eta kritikatzeko". Ildo horretatik, Euskadin etxebizitza publikoa eraikitzeko egin duen ekarpena "zero" izan dela ziurtatu du.

EAJ-PNV Euskal Autonomia Erkidegoa Alderdi Politikoak Politika

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskararen lurgunea gero eta zabalagoa da Nafarroan, baina estuturik dauka Euskararen Legeak berak

Euskararen Foru Legeak 40 urte betetzen ditu aurten, eta euskara lekua irabazten joan den arren, legeak bere horretan jarraitzen du, lurraldea hiru eremutan banatzen, bai eta nafarren hizkuntza eskubideak mugatzen ere. Euskararen ofizialtasuna lurralde osora hedatzea askoren aspaldiko eskakizuna da, baina tramite administratiboaz harago, borondate politiko argia eta negoziazio gaitasuna eskatzen ditu prozesuak.

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