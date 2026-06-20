PNV reprocha a EH Bildu que viaje a Londres a "criticar" Euskadi y hablar de vivienda cuando su aportación es "cero"

La Ley Foral del Euskera cumple este año 40 años y aunque el euskera ha ido ganando terreno, la ley se mantiene casi inmóvil, dividiendo el territorio en tres zonas, así como limitando los derechos lingüísticos de parte de la ciudadanía navarra. La extensión de la oficialidad del euskera a toda Navarra es una exigencia de muchos, pero más allá del trámite administrativo, el proceso requiere una clara voluntad política y capacidad de negociación.