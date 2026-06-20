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PNV reprocha a EH Bildu que viaje a Londres a "criticar" Euskadi y hablar de vivienda cuando su aportación es "cero"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EAJk Londresera Euskadi "kritikatzera" eta etxebizitzaz hitz egitera joatea leporatu dio EH Bilduri, bere ekarpena "zero" denean
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EITB

Última actualización

El presidente de BBB, Iñigo Ansola, ha reprochado al líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, que viajara esta semana a Londres, donde presentó la propuesta de su partido en vivienda, para "cuestionar y criticar a Euskadi" y presentar iniciativas en este ámbito cuando "su aportación práctica a la construcción de vivienda pública en Euskadi ha sido cero".

EAJ-PNV Comunidad Autonóma Vasca Partidos Políticos Política

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