PNV reprocha a EH Bildu que viaje a Londres a "criticar" Euskadi y hablar de vivienda cuando su aportación es "cero"
El presidente de BBB, Iñigo Ansola, ha reprochado al líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, que viajara esta semana a Londres, donde presentó la propuesta de su partido en vivienda, para "cuestionar y criticar a Euskadi" y presentar iniciativas en este ámbito cuando "su aportación práctica a la construcción de vivienda pública en Euskadi ha sido cero".
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