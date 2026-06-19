HAUTESKUNDE OROKORRAK
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Hauteskunde orokorrak 2027an izango direla berretsi du Sanchezek, udal hauteskundeekin bat egin gabe

Iragarkia
Brussels (Belgium), 18/06/2026.- Spain's Prime Minister Pedro Sanchez arrives for the European Council summit in Brussels, Belgium, 18 June 2026. European leaders are gathering in Brussels for a two-day meeting packed with pressing geopolitical and economic issues. (Bélgica, España, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak berretsi du hauteskunde orokorrak 2027an izango direla. Ildo horretatik, ziurtatu du ez direla maiatzeko hauteskunde autonomikoekin eta udalekoekin bat etorriko, baina ez du zehaztu aurretik edo geroago izango diren.

Pedro Sanchez Hauteskundeak Espainia Psoe Politika

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