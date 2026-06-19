ELECCIONES GENERALES
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Sánchez ratifica que presentará los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027

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Brussels (Belgium), 18/06/2026.- Spain's Prime Minister Pedro Sanchez arrives for the European Council summit in Brussels, Belgium, 18 June 2026. European leaders are gathering in Brussels for a two-day meeting packed with pressing geopolitical and economic issues. (Bélgica, España, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha insistido en que las elecciones generales serán en el año 2027 y que no van a coincidir con las autonómicas y municipales de mayo, aunque no ha querido precisar si serán antes o después.

Pedro Sánchez Elecciones España Psoe Política

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Brussels (Belgium), 18/06/2026.- Spain's Prime Minister Pedro Sanchez speaks to the media as he arrives for the European Council summit in Brussels, Belgium, 18 June 2026. European leaders are gathering in Brussels for a two-day meeting packed with pressing geopolitical and economic issues. (Bélgica, España, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
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