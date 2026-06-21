TRANSFERENTZIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak trafiko azterketen eta nekazaritza aseguruen transferentzia sinatuko dute astelehen honetan

Azterketen eta aztertzaileen antolaketa, zirkulazio-baimenak ematea eta ibilgailuen matrikulazioa eskualdatuko dira, baita bide-azterketa eta berreziketarako zentroen kudeaketa ere. Nekazaritzako aseguruei dagokienez, ENESAren funtzioak bere gain hartuko lituzte Jaurlaritzak.

Angel Victor Torres MarIa Ubarretxena

Transferentzien Batzorde Mistoaren bilera baten artxibo-irudia. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoa astelehen honetan bilduko da Trafikoaren eta Ibilgailuen Zirkulazioaren eta Nekazaritzako Aseguruen eskumenak EAEra eskualdatzeko akordioak onartzeko.

Trafikoaren kasuan, 1982an gauzatutako eskualdaketa handituko da honekin. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoan Ertzaintzak kontrolatzen ditu errepideak duela 44 urtetik.

Azterketen eta aztertzaileen antolaketa eskualdatzea, zirkulazio-baimenak ematearen eta ibilgailuak matrikulatzearen eskumena, gidarien gaitasun psikofisikoak aztertzeko zentroen gaineko eskumena eta bide-hezkuntzako zentroen kudeaketa EAEra igaroko dira akordio honekin.

Gidatze-azterketen inguruan sekulako arazoa izan da azken urteotan eta gidabaimena lortzeko trabak kentzeko aukera gisa ikusten du eskualdatze hori Eusko Jaurlaritzak. Urtean, 25.000 gidatzeko azterketa egiten dira gaur egun EAEn.

Hori bai, transferentzia honek ez du barne hartzen gidabaimenak ematea, zirkulaziokoak bakarrik. Hain zuzen ere, 26.000 ibilgailu inguru matrikulatzen dira urtero Euskal Autonomia Erkidegoan.

Zentroei dagokienez, baimendutako 150 zentro psikotekniko baino gehiago daude, eta bide-hezkuntzako lau zentro.

Nekazaritzako aseguruei dagokienez, nekazaritzako aseguru konbinatuen kudeaketa Estatuaren mendeko ENESA Nekazaritza Aseguruen Estatuko Erakundean zentralizatuta dago gaur egun, baina astelehen honetako akordioarekin, Eusko Jaurlaritzaren esku geratuko lirateke ENESAren funtzioak.

Horrela, primak ordaintzeko laguntzak euskal administrazioak kudeatuko lituzke zuzenean, baina nekazaritzako aseguruen estatuko sistema aldatu gabe, eta, beraz, kalte-ordainen zenbatekoak ez lirateke aldatuko, Estatu osorako izango bailirateke.

Bi transferentzia horiez gain, falta diren eskumenen eskualdatzeko akordioa lantzen ari dira bi exekutiboak. Garrantzitsuenak, Gizarte Segurantzaren erregimenaren kudeaketa ekonomikoa eta interes orokorreko portuen (Bilbo eta Pasaia) kudeaketa dira. 

Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Londresera Euskadi "kritikatzera" eta etxebizitzaz hitz egitera joatea egotzi dio EAJk EH Bilduri, bere ekarpena "zero" izan arren

Iñigo Ansola EAJren BBBko presidenteak Pello Otxandiano Eusko Legebiltzarreko EH Bildu koalizioko burua kritikatu du aste honetan Londresera joateagatik, EH Bilduk etxebizitzari buruz egindako proposamena aurkeztera, "Euskadi zalantzan jarri eta kritikatzeko". Horren harian, Euskadin etxebizitza publikoa eraikitzeko egin duen ekarpena "zero" dela esan du.

Euskaltzaleon martxa Iruñea Gaztelu plaza
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskararen lurgunea gero eta zabalagoa da Nafarroan, baina estuturik dauka Euskararen Legeak berak

Euskararen Foru Legeak 40 urte betetzen ditu aurten, eta euskara lekua irabazten joan den arren, legeak bere horretan jarraitzen du, lurraldea hiru eremutan banatzen, bai eta nafarren hizkuntza eskubideak mugatzen ere. Euskararen ofizialtasuna lurralde osora hedatzea askoren aspaldiko eskakizuna da, baina tramite administratiboaz harago, borondate politiko argia eta negoziazio gaitasuna eskatzen ditu prozesuak.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X