Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak trafiko azterketen eta nekazaritza aseguruen transferentzia sinatuko dute astelehen honetan
Azterketen eta aztertzaileen antolaketa, zirkulazio-baimenak ematea eta ibilgailuen matrikulazioa eskualdatuko dira, baita bide-azterketa eta berreziketarako zentroen kudeaketa ere. Nekazaritzako aseguruei dagokienez, ENESAren funtzioak bere gain hartuko lituzte Jaurlaritzak.
Espainiako Gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko Transferentzien Batzorde Mistoa astelehen honetan bilduko da Trafikoaren eta Ibilgailuen Zirkulazioaren eta Nekazaritzako Aseguruen eskumenak EAEra eskualdatzeko akordioak onartzeko.
Trafikoaren kasuan, 1982an gauzatutako eskualdaketa handituko da honekin. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoan Ertzaintzak kontrolatzen ditu errepideak duela 44 urtetik.
Azterketen eta aztertzaileen antolaketa eskualdatzea, zirkulazio-baimenak ematearen eta ibilgailuak matrikulatzearen eskumena, gidarien gaitasun psikofisikoak aztertzeko zentroen gaineko eskumena eta bide-hezkuntzako zentroen kudeaketa EAEra igaroko dira akordio honekin.
Gidatze-azterketen inguruan sekulako arazoa izan da azken urteotan eta gidabaimena lortzeko trabak kentzeko aukera gisa ikusten du eskualdatze hori Eusko Jaurlaritzak. Urtean, 25.000 gidatzeko azterketa egiten dira gaur egun EAEn.
Hori bai, transferentzia honek ez du barne hartzen gidabaimenak ematea, zirkulaziokoak bakarrik. Hain zuzen ere, 26.000 ibilgailu inguru matrikulatzen dira urtero Euskal Autonomia Erkidegoan.
Zentroei dagokienez, baimendutako 150 zentro psikotekniko baino gehiago daude, eta bide-hezkuntzako lau zentro.
Nekazaritzako aseguruei dagokienez, nekazaritzako aseguru konbinatuen kudeaketa Estatuaren mendeko ENESA Nekazaritza Aseguruen Estatuko Erakundean zentralizatuta dago gaur egun, baina astelehen honetako akordioarekin, Eusko Jaurlaritzaren esku geratuko lirateke ENESAren funtzioak.
Horrela, primak ordaintzeko laguntzak euskal administrazioak kudeatuko lituzke zuzenean, baina nekazaritzako aseguruen estatuko sistema aldatu gabe, eta, beraz, kalte-ordainen zenbatekoak ez lirateke aldatuko, Estatu osorako izango bailirateke.
Bi transferentzia horiez gain, falta diren eskumenen eskualdatzeko akordioa lantzen ari dira bi exekutiboak. Garrantzitsuenak, Gizarte Segurantzaren erregimenaren kudeaketa ekonomikoa eta interes orokorreko portuen (Bilbo eta Pasaia) kudeaketa dira.
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