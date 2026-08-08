Migrazio-krisia
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Espainiak muga-kontrolak berrezarri dizkie Italiatik datozen bidaiariei

Portu eta aireportuetako kontrolak irailaren 7ra arte egongo dira indarrean, eta ausaz egingo dituzte, Italiako migrazio-presioaren aurrean.

Kontrolak Espainian
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Agentziak | EITB

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Espainiako Gobernuak aldi baterako berrezarri ditu barne-mugetako kontrolak Italiatik datozen bidaiarientzat, portu eta aireportuetan. «Italiak pairatzen duen legez kanpoko migrazio-presio iraunkorraren» aurrean ezarri dituzte kontrolak, agintarien hitzetan.

Larunbat honetatik aurrera

Neurria larunbat honetan, abuztuaren 8an, 00:00etan sartu da indarrean, eta, printzipioz, irailaren 7ko 00:00ak arte egongo da indarrean. Kontrolak ausaz egingo dituzte, eta bidaiarien nortasuna, pasaportea eta nazionalitatea egiaztatuko dituzte.

Hirugarren herrialdeetako herritarren kasuan, bisa edo bizileku-baimena ere egiaztatuko dute. Espainiako Gobernuak epea aldatzeko aukera izango du, neurria ezartzea eragin duten inguruabarrak aldatzen badira.

Schengenen inguruko tirabira

Italiako Gobernuari Schengen eremuaren etena bertan behera uzteko eskatu ondoren hartu du Espainiako Gobernuak erabakia. Duela astebete baino gehiago Ceutan izandako migrazio-krisiaren ostean ezarri zuen neurri hori Italiak. Espainiako Gobernuak hiru eguneko epea eman zion Erromari, abuztuaren 9ra arte, erabakia berrikusteko.

Espainiak ohartarazi zuen, Italiak neurria bertan behera utziko ez balu, «bere herritarren interesak eta duintasuna babesteko neurri proportzionalak» hartuko zituela.

Italiako Gobernuak, ordea, uko egin dio ultimatumari, eta adierazi du «ez duela ultimatumik edo inposaketarik onartzen». Erromak abuztuaren 15era arte eutsiko dio Schengen akordioaren etenari Espainiatik doazen bidaiariei. 

Egun horretan Marokotik migratzaileen beste sarrera masibo bat gertatzeko beldurra dago, sare sozialetan egun horretarako legez kanpoko migrazio-sarrera berri baterako deialdia zabaldu ostean.

Aldi baterako neurria

Mugako kontrolak Italiatik Espainiara itsasoz edo airez iristen diren bidaiariei eragingo die. Espainiako Gobernuaren arabera, migrazio-egoerari erantzutea da neurriaren helburua, Schengen eremuaren eteteak indarrean jarraitzen duen bitartean.

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