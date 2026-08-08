El Gobierno español ha acordado restablecer temporalmente los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia, ante «la persistente presión migratoria irregular» que sufre el país transalpino.

Controles desde este sábado

La medida ha entrado en vigor a las 00:00 horas de este sábado, 8 de agosto, y se mantendrá, en principio, hasta las 00:00 horas del 7 de septiembre. Los controles serán aleatorios y consistirán en la comprobación de la identidad, el pasaporte y la nacionalidad de los viajeros.

En el caso de ciudadanos de terceros países, también se comprobará el visado o el permiso de residencia. El Gobierno podrá modificar el plazo previsto si cambian las circunstancias que han motivado la medida.

Tensión por la suspensión de Schengen

La decisión llega después de que España instara a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen impuesta tras la crisis migratoria registrada en Ceuta hace más de una semana. El Ejecutivo español había dado a Roma un plazo de tres días, hasta el domingo 9 de agosto, para reconsiderar la medida.

España había advertido de que, de no hacerlo, se vería obligada a adoptar «medidas proporcionales» para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos.

Italia, sin embargo, ha rechazado el ultimátum y ha asegurado que «no acepta ultimátums ni imposiciones». El Gobierno italiano mantiene su decisión de suspender a España del acuerdo Schengen hasta el 15 de agosto, ante el temor a una nueva entrada masiva de migrantes desde Marruecos tras un llamamiento difundido en redes sociales para esa fecha.

Una medida temporal

Los controles fronterizos afectan a los viajeros que lleguen a España desde Italia y se aplicarán en los puntos de entrada marítimos y aéreos. Su objetivo, según el Gobierno español, es responder a la situación migratoria mientras permanezca vigente la suspensión de Schengen.