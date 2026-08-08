España restablece los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia
El Gobierno español ha acordado restablecer temporalmente los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia, ante «la persistente presión migratoria irregular» que sufre el país transalpino.
Controles desde este sábado
La medida ha entrado en vigor a las 00:00 horas de este sábado, 8 de agosto, y se mantendrá, en principio, hasta las 00:00 horas del 7 de septiembre. Los controles serán aleatorios y consistirán en la comprobación de la identidad, el pasaporte y la nacionalidad de los viajeros.
En el caso de ciudadanos de terceros países, también se comprobará el visado o el permiso de residencia. El Gobierno podrá modificar el plazo previsto si cambian las circunstancias que han motivado la medida.
Tensión por la suspensión de Schengen
La decisión llega después de que España instara a Italia a levantar la suspensión del espacio Schengen impuesta tras la crisis migratoria registrada en Ceuta hace más de una semana. El Ejecutivo español había dado a Roma un plazo de tres días, hasta el domingo 9 de agosto, para reconsiderar la medida.
España había advertido de que, de no hacerlo, se vería obligada a adoptar «medidas proporcionales» para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos.
Italia, sin embargo, ha rechazado el ultimátum y ha asegurado que «no acepta ultimátums ni imposiciones». El Gobierno italiano mantiene su decisión de suspender a España del acuerdo Schengen hasta el 15 de agosto, ante el temor a una nueva entrada masiva de migrantes desde Marruecos tras un llamamiento difundido en redes sociales para esa fecha.
Una medida temporal
Los controles fronterizos afectan a los viajeros que lleguen a España desde Italia y se aplicarán en los puntos de entrada marítimos y aéreos. Su objetivo, según el Gobierno español, es responder a la situación migratoria mientras permanezca vigente la suspensión de Schengen.
Te puede interesar
La Fiscalía pide 30 años de cárcel a cinco exjefes de ETA por el asesinato de Gregorio Ordóñez
Los acusados, que integraban la cúpula de la banda, habrían acordado de forma colegiada el asesinato del concejal del PP en San Sebastián en enero de 1995, según el escrito de acusación.
Elkarrekin Donostia estudia recurrir la prohibición de las cenas solidarias en San Sebastián
La formación cuestiona la proporcionalidad y la cobertura jurídica de la medida municipal, mientras EH Bildu denuncia el "acoso" a voluntarios de Kaleko Afari Solidarioak y pide levantar el veto.
Robles, Marlaska, Bolaños y Albares comparecerán en el Congreso a finales de agosto por la crisis de Ceuta
El Gobierno de España ha solicitado las comparecencias extraordinarias de los cuatro ministros para explicar la gestión de la crisis migratoria iniciada el 30 de julio en la ciudad autónoma.
La CAV supera el cupo de acogida de menores migrantes, mientras Navarra dispone de margen para acoger más
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa acogen a día de hoy a 841 menores migrantes no acompañados, una cifra que supera en 65 el límite fijado por la Ley de Extranjería. Por su parte, Navarra podría acoger a 237 menores, aunque según la última actualización, está al 30 % de capacidad.
La jueza pregunta a la Guardia Civil si recibió alertas antes de la crisis migratoria de Ceuta
La Audiencia Nacional abre diligencias tras la denuncia de Iustitia Europa y reclama información sobre la localización de supervivientes y fallecidos.
Melgosa: "Nos preocupa que haya menores lejos de sus familias"
La consejera de Igualdad, Justicia y Derechos Sociales del Gobierno Vasco ha destacado que "no nos parece razonable que la primera respuesta (del Gobierno español) sea trasladar a estos menores (que se encuentran en Ceuta) fuera de su familia, a miles de kilómetros de distancia".
Tellado exige el cese de Grande-Marlaska y Robles: "Son los responsables de todo lo que ha ocurrido en Ceuta"
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha exigido desde Vitoria-Gasteiz los ceses del ministro de Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, por "no haber actuado" y porque "ninguno de los dos ha estado a la altura de las circunstancias" ante la crisis migratoria de Ceuta.
Detenido un hombre acusado de coacciones y odio contra Cake Minuesa durante el partido de la selección española, en Bilbao
El periodista de okdiario se encontraba en una manifestación a favor de la selección vasca, en Bilbao, durante la final de España en el Mundial.
Marlaska asegura que han regresado a Marruecos 70 000 de las 72 000 personas que entraron a Ceuta
Con el fin de atender de manera urgente a los menores migrantes no acompañados que han llegado a la ciudad autónoma durante esta crisis migratoria, el Gobierno español destinará 25 millones de euros adicionales para Ceuta.