Feijook baztertu egin du Sanchezen aurka zentsura-mozioa aurkeztea, baina Gobernuko kideak estutu ditu
PPko buruak baieztatu du babes nahikorik gabe ez duela zentsura-moziorik aurkeztuko. Hala ere, Sanchezek hauteskundeek deitu ditzala exijitu diezaioten eskatu die Exekutiboaren kideei.
Espainiako politika astindu du Auzitegi Gorenak Jose Luis Abalos PSOEko Antolakuntza idazkari ohiari 24 urteko kartzela-zigorra ezarri dion epaiak. Oposizioak Pedro Sanchez Gobernuko presidentearen aurka egin du, eta haren gobernukideek azalpenak eta neurriak eskatu dizkiote.
Alberto Nuñez Feijoo PPko presidentearen ustez, epaiak Sanchezen Gobernua "kondenatzen" du ere, eta, bere ustez, Sanchezek hauteskunde orokorrak deitu behar ditu. Gobernuburuaren "ihesaldiaren amaiera" dela ziurtatu du, eta PSOEko kideei zuzendu zaie "zentzugabekeria hau babesten jarraituko duten edo, aitzitik, lotsa pixka bat duten" argitzeko.
"Zer behar dute Gobernuko kideek babesa kentzeko eta hauteskundeak deitzera behartzeko?", galdetu du Feijook. Ildo horretan, azpimarratu du Abalos ez zela Gobernuko “edozein” kide bat, Sanchezen bigarrena eta urteetan "ministro ahalguztidunena" baizik. Are gehiago, uste du gobernuburuak berriro sartu zuela 2023ko zerrenda orokorretan, "isilarazteko, ziurrenik".
Oposizioko buruak adierazi duenez, gaurkoa bezalako epai judizial baten aurrean "ezin da ezkutatu, ezin da itxaron eta ezin da maniobrarik egin, erantzukizun politikoak daudelako". "Eta erantzukizun politiko horiek izen-abizenak dituzte: Pedro Sanchez Perez Castejon, Jose Luis Abalos ez zelako bakarrik iritsi, ez zelako bakarrik izendatu eta ez ziolako bere buruari botererik eman. Pedro Sanchezek egin zuen", azpimarratu du.
Ildo beretik, Voxek bere buruari galdetu dio "zer gehiago gertatu behar den" Sanchezek dimisioa eman dezan, edo, PPri erreferentzia eginez, "norbaitek" zentsura-mozioa aurkez dezan.
Ekintza Politikorako Batzordearen bileraren ostean emandako prentsaurrekoan, Jose Maria Fuster talde ultraeskuindarreko bozeramaile nazionalak nabarmendu du Gorenak Abalosen aurka emandako epaia "beste kasu bat" baino ez dela. Izan ere, esan duenez, zerrenda "amaigabea" da eta "kasu guztiek lotura komun bat dute, eta Pedro Sanchez du izena".
Hala, Fusterrek ohartarazi du Gobernuan dagoen "mafiaren okerrena iristeko" dagoela, presidentea, bere ustez, "botereari eusteko edozein gauzatarako prest dagoelako", baita "hauteskundeak lapurtzen saiatzeko ere".
Azalpen gehiago eskatu dizkiote Gobernuari
Sozialisten kideen aldetik, Sumarrek babestu egin du Abalos ministro ohiaren aurkako epaiaren irmotasuna, eta PSOEri eskatu dio "bere etxean ordena jartzeko eta garbiketa egiteko", Gobernu aurrerakoiarentzat "oztopo izateari uzteko". Nolanahi ere, hauteskundeak aurreratzeko aukera baztertu dute: "Espainia ez da hauteskundeak eskatzen ari, azalpenak baizik". Halaxe mintzatu dira gaur Eduardo Fernandez Rubiño Mas Madrideko buruzagiak eta Aina Vidal Komunen bozeramailekideak prentsaurreko batean.
Vidalek gaineratu du guztiek espero zutela zigorra "eredugarria" izatea, baina ustezko ustelkerien aurka ez egitea kritikatu du. Gainera, Aldamari erreferentzia eginez, "mafiazalea eta eskrupulurik gabea" ia "lasai-lasai joatea" gaitzetsi du.
Ildo beretik mintzatu da Enrique Santiago IUko Legebiltzarreko bozeramailea ere, eta salatu du ez duela "azalpen posiblerik" Aldamarentzako zigorrak, "ustela eta erakunde kriminaleko burua ez baita kartzelan sartuko".
Podemos, ordea, irmoago mintzatu da. Ione Belarra talde moreko idazkari nagusiak adierazi du Sanchezen "garaia" amaitu dela, PSOEk hautesle aurrerakoiei egindako "traizioagatik”. “Huts egin die uztailaren 23an botoa eman zioten eta harengandik beste zerbait espero zuten guztiei", adierazi du.
Podemoseko buruzagiaren ustez, Espainiako gobernuburuak "ustelkeria kasu horiei guztiei lotuta dauka etorkizuna", Jose Luis Rodriguez Zapatero presidente ohiari Plus Ultra auziarekin eragiten diona barne.
Kongresuko osoko bilkuran presidenteak egingo duen agerraldia entzun arte itxarongo du Compromisek Gobernuari eta PSOEri eragiten dieten ustelkeria kasuei buruz hitz egiteko. Nolanahi ere, "gaitz hau" saihesteko neurri legegileak hartzeko eskatu dio.
Zehazki, Agueda Mico Talde Mistoari atxikitako Compromiseko diputatuak adierazi du espero duela asteazken honetan Sanchezek Kongresuari argitzea "zenbateraino" zuten gertatzen ari zenaren berri.
"Lehen minututik" jardun zuela defendatu du PSOEk
Abalosen aurka "lehen minututik" egin zuela defendatu du PSOEk astelehen honetan. Era berean, PPko buruaren kontra jo du, Isabel Diaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidentearen bikotekidearen kasuaren aurrean "isilik egoteagatik".
"Justiziak hitz egin du, eta bere ebazpenak errespetatu eta bete egin behar dira", esan dute sozialistek ohar batean, eta bere jarrera "hasiera-hasieratik argia" izan dela azpimarratu dute: "Zero tolerantzia ustelkeriarekin, erabateko lankidetza Justiziarekin eta irmotasun handiena edozein jokabide irregularren aurrean".
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