Feijóo descarta una moción de censura contra Sánchez tras la condena a Ábalos, pero aprieta a los socios del Gobierno

La sentencia del Tribunal Supremo que condena a 24 años de cárcel al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por el caso de las mascarillas ha sacudido el panorama político español. La oposición carga contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras que sus socios le exigen explicaciones y medidas.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que la sentencia supone una “condena” al Gobierno de Sánchez, quien, a su entender, debe irse y convocar elecciones generales. Ha asegurado que “esto es el fin de la escapada” del jefe del Ejecutivo, y se ha dirigido a los socios del PSOE para que aclaren si “van a seguir apoyando esta sinrazón o, por el contrario, tiene un poco de pudor”.

"¿Qué necesitan más los socios del Gobierno para retirarle el apoyo y obligarle a convocar elecciones?", ha preguntado Feijóo, para recordar que Ábalos no es un miembro del Gobierno o un diputado "cualquiera" sino que era el número dos de Sánchez y el "ministro más todopoderoso" durante años. Es más, cree que el jefe del Ejecutivo le volvió a meter en las listas de las generales de 2023 "probablemente para que se callase".

El jefe de la oposición ha señalado que ante una sentencia judicial como la de hoy "no cabe esconderse, no cabe esperar y no cabe maniobrar" porque "hay responsabilidades políticas". "Y esas responsabilidades políticas tienen nombre y apellidos: Pedro Sánchez Pérez Castejón porque José Luis Ábalos no llegó solo, no se nombró solo y no se dio poder a sí mismo. Lo hizo Pedro Sánchez", ha enfatizado.

"El tiempo" de Sánchez "ha terminado"

Vox se ha preguntado “qué más tiene que pasar” para que Sánchez dimita, o que “alguien” en referencia al PP, presente una moción de censura en su contra.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política, el portavoz nacional de grupo ultraderechista, José María Fúster, ha puesto de relieve que la sentencia del Supremo contra Ábalos es solo "un caso". Y es que, según ha apuntado, la lista es "interminable" y "todos los casos tienen un nexo común, y se llama Pedro Sánchez".

En este punto, Fúster ha advertido de que "lo peor de la mafia" que hay en el Gobierno "está por llegar" porque el presidente, a su juicio, está dispuesto "a cualquier cosa con tal de resistir en el poder", incluso "tratar de robar elecciones".

Contundente también se ha pronunciado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien ha afirmado que “el tiempo” de Sánchez “ha terminado” por la “traición” del PSOE al electorado progresista; ha decepcionado a toda la gente que le votó el 23 de julio y que esperaba otra cosa de él”, ha señalado.

Para la líder de Podemos, el jefe del Ejecutivo "tiene atado su futuro a todos estos casos de corrupción" incluyendo también el que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el caso Plus Ultra.

Exigen al Gobierno más explicaciones

Por parte de los socios de los socialistas, Sumar ha apoyado la contundencia de la sentencia contra el exministro Ábalos, y ha exigido al PSOE que “limpie y ponga orden en su casa” para “dejar de ser un lastre” para el Gobierno progresista. En todo caso, han rechazado la posibilidad de un adelanto electoral: “Esoala no está pidiendo elecciones, sino explicaciones”. Así lo ha indicado el dirigente de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, y la coportavoz de los Comuns, Aina Vidal, en rueda de prensa este lunes en Madrid.

Vidal ha agregado que todos esperaban que la condena fuera “ejemplarizante”, pero ha criticado que no se actúe contra presuntos corruptores. Incluso ha censurado que “un pijo mafioso y sin escrúpulos”, en referencia a Aldama, casi “se vaya de rositas”.

En esa misma línea se ha pronunciado el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, denunciando que "no tiene explicación posible" la pena para Aldama, al sostener que "el corruptor y jefe de la organización criminal no ingresará en prisión". "El prestigio de la Justicia española por los suelos a consecuencia de "el que pueda hacer que haga", ha escrito en un mensaje en X.

Compromís esperará a escuchar este miércoles la comparecencia del presidente en el Pleno del Congreso para hablar de los distintos casos de corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE para medir su apoyo al Ejecutivo, pero, de entrada, ya le urge a tomar medidas legislativas para evitar “esta lacra”.

En concreto, la diputada de Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó, ha señalado que espera que este miércoles Sánchez aclare al Congreso "hasta qué punto" tenían constancia o no de lo que estaba pasando.

El PSOE defiende que actuó desde “el primer minuto”

El PSOE ha defendido este lunes que actuó “desde el primer minuto” contra Ábalos, y ha señalado al líder del PP por “guardar silencio” ante el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"La Justicia ha hablado y sus resoluciones deben respetarse y cumplirse", han dicho los socialistas en un comunicado, quienes han subrayado que su posición ha sido "clara desde el primer momento: tolerancia cero con la corrupción, colaboración total con la Justicia y máxima contundencia ante cualquier comportamiento irregular".

