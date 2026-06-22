Zer rol betetzen zituzten Abalosek, Koldok eta Aldamak musukoen auzian epaitutako talde kriminalean?
Auzitegi Gorenak epaian zehaztu ditu buruzagi sozialista ohiak, Koldo Garcia aholkulariak eta Victor de Aldama enpresaburuak erakunde kriminalean betetzen zituzten rolak.
Auzitegi Gorenak musukoen auziko sententziaren berri eman du, eta horretan, besteak beste, Jose Luis Abalos Garraio ministro ohiak, Koldo Garcia aholkulariarekin eta Victor de Aldama enpresariarekin osatutako talde kriminalean bakoitzak betetzen zituen rolak zehaztu ditu.
Auzitegi Gorenaren ustez, hirurek "plan kriminal argia" zuten, harreman pertsonalak hasi eta 2019an elkarrekin bidaiatzen hasi zirenean. Plan hori denboran mantendu zen, eta egitura ahultzen hasi zen Abalos eta bere aholkularia aldi berean ministeriotik atera ondoren, nahiz eta haien arteko harremana geroago mantendu zen.
Gorenaren arabera, hirurek onura ekonomiko komuna lortzeko aukera ikusi zuten, "Jose Luis Abalosek Espainiako Gobernuan eta PSOEn zuen kargua" baliatuta. Horretarako, Abalosek bidea errazten zuen Victor de Aldamak sustatutako enpresek Administrazio Publikoarekin kontratuak lortzea aukera zegoen guztietan.
Rol bereiziak bakoitzarentzat
Bakoitzak bere rola zuen, funtzio desberdinekin, erakunde kohesionatu batean, Gorenak bere epaian zehazten duena.
Jose Luis Abalos
Egitura kriminaleko bururik ez zegoen arren, Abalos halakotzat hartzen zuten bere aholkulariak eta komisio-hartzaileak. Garraio Ministerioko arduradun nagusi gisa zuen agintaritza eta eragin zuzena baliatzen zuen. Hala ere, gainerako guztirako bere "konfiantzazko gizona", Koldo Garcia, baliatzen zuen.
Kontratazioetan eragiteaz gain, erakundeak ministro ohiaren eragina baliatu zuen Aldamari Administraziorako "lehentasunezko sarbidea" errazteko.
Epaiak, gainera, Abalosen "eragin-botere handia" nabarmentzen du, ez bakarrik Garraio Ministerioan, baita beste ministerio eta administrazio batzuengan ere, Gobernuko ministro izateagatik eta PSOEren barruan zuen posizio organikoagatik.
Koldo Garcia
Aholkulariak ministro eta PSOEko Antolakuntza idazkari ohiaren izenean jarduten zuen, "bere borondatea gauzatzen zuen" eta bere erabakien "transmisore leiala" zen, baina magistratuek azpimarratu dute bere jarduera ez zela Abalosekiko bigarren mailakoa edo mendekoa soilik.
Aholkulariak eragin "erabakigarria" izan zuen, kudeaketa pertsonalen bidez, kontratu publikoen esleipenean; enpresa publikoetako entxufeak "konpontzeaz" arduratu zen, eta, gainera, "emariak lortzeaz" arduratu eta horiek kudeatzen zituen, ministro ohiaren eskudirua ere erabiliz.
Victor de Aldama
Enpresariak Abalosen eta Koldoren gainean zuen eragina baliatu zuen kontratu jakin batzuen esleipena bermatzeko, "diru-kopuru handiak etengabe ordainduz".
Era berean, "Administrazioarekin edozein motatako kudeaketan interesa zuten enpresak edo partikularrak lokalizatzeaz" arduratzen zen, eta, ondoren, lehentasunezko tratua lortzen zuen prestazio ekonomiko baten truke. Prestazio horren partaide egiten zituen ministro ohia eta haren aholkularia zena.
Komisio-hartzaileari lau urte eta erdiko kartzela-zigorra ezarri diote, baina zigorra ez da betearaziko eta ez da kartzelan sartuko, justiziari lagundu ondoren.
Epaitu gabeak
Gorenak izenik eman ez duen arren, hiru zigortuak Abalosek zuzentzen zuen Ministerioko "beste agintari eta funtzionario batzuek" babesten zituztela baieztatu du, baita Aldamako "enpresa inguruko pertsona ezberdinek" eta Koldo Garciaren senideek ere.
Horietako batzuk (Garraioetako hainbat goi-kargudun ohi, Isabel Pardo de Vera Adifeko presidente ohia, Javier Herrero Errepideetako zuzendari nagusi ohia edo Joseba Garcia Koldoren anaia, besteak beste) Auzitegi Nazionalean instrukzioan dagoen auziaren adarrean daude ikertuta.
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