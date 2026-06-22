El Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han dirigido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von Der Leyen, en la que se quejan por "la ausencia de un proceso real, previo y efectivo de diálogo, coordinación y planificación con el Gobierno de España" respecto al Pacto de Migración y Asilo, que está en vigor desde el día 12 de junio. Por lo tanto, le han pedido que, "en el ejercicio de sus funciones", asegure que los estados incorporen "de manera efectiva" a las autoridades regionales y locales en la implementación de dicho pacto.

En la carta, Clavijo (CC) y Pradales (PNV) expresan a Von der Leyen su "profunda preocupación" por esa ausencia de coordinación con el Gobierno español y defienden que las comunidades autónomas deben tener una participación efectiva en cómo se aplica, sigue y evalúa el pacto.

Ambos mandatarios destacan que el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo modifica "de manera sustancial" el marco de gestión de las llegadas, los procedimientos fronterizos, la protección internacional, los retornos, el registro de datos, los mecanismos de solidaridad y la coordinación entre administraciones.

Sin embargo, añaden que en el caso del Estado español, las comunidades autónomas no han participado, hasta la fecha, "en un espacio formal de análisis, planificación y seguimiento" que permita "conocer la estrategia estatal, anticipar sus consecuencias, definir responsabilidades o evaluar sus implicaciones competenciales, presupuestarias y operativas".

Realidades distintas pero complementarias

Puntualizan que Canarias y Euskadi representan "dos realidades territoriales distintas, pero complementarias", dentro de los itinerarios migratorios que atraviesan Europa; la primera como principal punto de entrada y la segunda como frontera norte. En su opinión, ambas "realidades" exigen "planificación compartida, información previa, financiación suficiente, protocolos claros y mecanismos estables de cooperación institucional".

En la carta, Pradales y Clavijo señalan que el nuevo marco europeo no resuelve por sí mismo la atención a los menores migrantes no acompañados, "que continúa recayendo de forma intensa sobre determinadas comunidades autónomas" y solicitan a la Comisión Europea que tenga en cuenta esta realidad en el ejercicio de sus funciones de seguimiento y control político de la aplicación del Pacto.

"Los gobiernos de Canarias y Euskadi quieren formar parte de la solución. Pero para formar parte de la solución es imprescindible formar parte también de la información, de la planificación y de la decisión", insisten.