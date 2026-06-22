IMMIGRAZIOA
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Erkidegoak Migrazio Itunaren aplikazioan sartzeko eskatu diote Europari Pradalesek eta Clavijok

Ursula Von Der Leyeni zuzendutako gutun batean, lehendakaria eta Kanarietako presidentea kexu dira ekainaren 12tik indarrean dagoen itun horren inguruan "ez dagoelako elkarrizketarik, ez koordinaziorik ezta plangintzarik ere Espainiako Gobernuarekin".

El lehendakari recibe al presidente de Canarias en Ajuria Enea
Fernando Clavijo eta Imanol Pradales artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak eta Fernando Clavijo Kanarietako presidenteak gutun bat bidali diote Ursula Von Der Leyen Europako Batzordeko presidenteari, jakinaraziz Espainiako Gobernuak "ez duela elkarrizketa, koordinazio eta plangintzarako prozesu erreal, aldez aurreko eta eraginkorrik abiatu" ekainaren 12tik indarrean dagoen Migrazio eta Asilo Itunaren inguruan. Hori dela eta, eskatu diote bermatu dezala estatuek itun hori ezartzean eskualdeetako eta tokiko agintariak "eraginkortasunez" txertatuko dituztela.

Gutunean, Clavijok (CC) eta Pradalesek (EAJ-PNV) "kezka handia" agertu diote Von der Leyeni Espainiako Gobernuarekin "koordinaziorik ez" dagoelako, eta defendatzen dute autonomia erkidegoek parte-hartze eraginkorra izan behar dutela ituna aplikatzeko, jarraitzeko eta ebaluatzeko orduan.

Bi agintariek nabarmendu dute Migrazioari eta Asiloari buruzko Europako Itunak "aldaketa sakonak" egiten dituela hainbat alorretan, besteak beste, iritsieren kudeaketa-esparruan, muga-prozeduretan, nazioarteko babesari dagokionean, itzuleretan, datuen erregistroan, elkartasun-mekanismoetan eta administrazioen arteko koordinazioan. 

Hala ere, gaineratu dute Espainiako Estatuari dagokionez, autonomia erkidegoek ez dutela parte hartu, orain arte, "analisi, plangintza eta jarraipenerako espazio formal batean", aukera emango duena "Estatuaren estrategia ezagutzeko, haren ondorioak aurreikusteko, erantzukizunak zehazteko edo haren inplikazio konpetentzialak, aurrekontuetakoak eta operatiboak ebaluatzeko".

Errealitate desberdinak baina osagarriak

Pradales eta Clavijoren idatziaren arabera, Kanariar Uharteak eta Euskadi Europa zeharkatzen duten migrazio-ibilbideen barruan "bi errealitate desberdin, baina elkarren osagarri" dira; lehena, sarrera nagusi gisa, eta bigarrena, iparraldeko muga gisa. Bere ustez, bi "errealitate" horiek "plangintza partekatua, aurretiko informazioa, finantziazio nahikoa, protokolo argiak eta lankidetza instituzionalerako mekanismo egonkorrak" eskatzen dituzte.

Gutun horretan, agintariek adierazi dute Europako esparru berriak ez duela berez konpontzen bakarrik dauden adingabe migratzaileentzako arreta, "autonomia-erkidego jakin batzuen gain jarraitzen baitu ardurak", eta Europako Batzordeari eskatu diote kontuan har dezala errealitate hori Itunaren aplikazioaren jarraipen eta kontrol politikoa egiteko eginkizunetan.

"Kanarietako eta Euskadiko gobernuek irtenbidearen parte izan nahi dute, baina konponbidearen parte izateko ezinbestekoa da informazioan, plangintzan eta erabakian ere parte hartzea", nabarmendu dute.

Europako Migrazio Itunaren "hutsuneak eta zalantzak" kritikatu dituzte Kanarietako eta Euskadiko gobernuek, indarrean jarri aurretik
EBko Migrazio eta Asilo Ituna indarrean sartu da, horren inguruko zalantzen artean
Migrazioa Europar Batasuna EAJ-PNV Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoa Kanariak Politika

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