EHUk IAren arriskuez ohartaraziz eta "eredu propioa" aldarrikatuz hasi du ikasturtea
Graduko 8859 ikasle berrirekin, Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) 2026-27 ikasturte berriari ekin dio astelehen honetan. Unibertsitate-plan berriak eta Unibertsitateen Legeberriak markatuko dute ikasturte hau, eta, Joxerramon Bengoetxea errektorearen iritziz, " unibertsitate-eredu propioa eratzeko "balio behar du. Bi elementu horiei, unibertsitate-eremuari dagozkionak, adimen artifizialaren arriskuei buruzko eztabaida gehitu zaie aurten.
Bengoetxea buru izan da EHUren ikasturte hasierako ekitaldian , Juan Ignacio Pérez Iglesias Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuarekin eta Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidentearekin batera. Aurten, eta lehen aldiz, Imanol Pradales lehendakaria ez da ekitaldian egon (aurrerantzean, urtero txandakatuko dira Modragon Unibertsitateko eta Deustuko Unibertsitateko ekitaldiak).
Errektoreak Unibertsitateen Lege berria azpimarratu du, Eusko Legebiltzarrean onartu ondoren, "EHUren lidergoa proiektatzea eta unibertsitate publiko baten izaera berezia aitortzea" espero baitu.
Hala ere, aitortu duenez, "banakako eta lankidetzako ahaleginak beharrezkoak dira hori lortzeko, baina ezinbestekoa da finantza-autosufizientzia bermatzea", bestela," erabateko menpekotasunean eroriko gara ".
"Ez deabrutu IA, haren erabateko mendekotasuna baizik"
Bengoetxeak adimen artifizialak eta garatzen ari diren korporazioek duten eraginaz ere ohartarazi du. "Ez dugu IA deabrutu nahi, haren erabateko mendekotasuna baizik. Hezkuntzan, oro har, eta unibertsitateko irakaskuntzan izango duen eragina izugarria izango da, eta bere aukerak aztertzen jakin behar dugu, arlo guztietan, baina epistemologikoki esklabo egin gabe, eta ezagutza guztia laga gabe", zehaztu du.
Bengoetxearen arabera, EHUk bere aukerak aztertu beharko ditu "arlo guztietan prest egoteko".
Era berean, Ignacio Pérez Iglesias sailburuak adierazi du "oraindik ez garela jabetzen" IAren garapenak zer esan nahi duen, eta ohartarazi du "seguruenik diziplina zientifiko osoak egongo direla zentzurik ez dutenak". Bere ustez, "ahalik eta ondoen hornituta egon behar dugu ikuspuntu teknologikotik, etikotik eta intelektualetik".
Finantzaketa, gakoa
Bestela esanda, Zientzia sailburuak iragarri du 2027-2030 Unibertsitate Plana datorren urtearen hasieran argitaratuko dela, eta jakinarazi du Unibertsitate Legearen aurreproiektuak eta Unibertsitate Planak abangoardiako ikerketan eta emakumeek Akademian dituzten zailtasunak ezabatzeko neurrietan eragingo dutela.
Finantziazioari dagokionez, Pérez Iglesiasek adierazi du legearen aurreproiektuak unibertsitaterako zuzkidura Europar Batasuneko herrialdeen batez bestekoarekinpixkanaka parekatzea duela helburu. Azpimarratu duenez, helburu "lorgarria" da. Gainera, 2026an ek ikasle bakoitzeko 12.000 euro baino gehiago bideratu direla jakinarazi du. "Ez dut uste beste unibertsitate publiko batean ere ikasle bakoitzeko 12.000 euro bideratuko direnik", azpimarratu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Olarizuk agur esan dio udari, musika, babarrunak eta bertoko produktuak lagun
Iraganeko ohitura da Olarizukoa. Hiria mugatzen zuten mugarriak ikuskatzen hasi ziren agintariak, inguruko herriek lurra lapurtu ez zitzaten. XIX. mendearen erdialdean gertatu zen hori, eta gaur egun erromeria herrikoi bihurtu da tradizioa.
Emakume bat ikerketapean dago, Bilbon adingabe bat bahitzen saiatzeagatik
Adingabea lagunekin ari zen jolasten, eta banku batean eserita zegoen emakume bat hurbildu zitzaien. Senidea zela esanda, adingabea besotik heldu eta berarekin eramaten saiatu zen. Gurasoen lagun batzuek gertatutakoa ikusi zuten, eta adingabeari galdetu zioten emakumea ezagutzen ote zuen.
EHUk uste du lehendakariak ez diola "behar besteko balioa eman unibertsitate publikoari" ikasturte hasierako ekitaldian egoteari muzin eginez
Horixe adierazi du Ixone Fernandez de Labastida Arabako Campuseko errektoreordeak Radio Vitorian egindako elkarrizketa batean, Imanol Pradales lehendakariak ikasturte hasierako ekitaldietan Mondragon, Deustu eta EHU txandakatzeko hartu duen erabakiaren harira.
Heriotzen kopurua jaiotzena baino ia bi aldiz handiagoa da EAEn
Heriotzak 6.253 izan ziren urteko lehen hiruhilekoan, aurreko urtean baino % 0,8 gutxiago, eta jaiotakoak bainoa 3.008 gehiago.
Espainiako Abokatu Kristauen Fundazioak hiru urteko espetxe-zigorra eskatu du Bernedoko udalekuen auzian ikertutako 15 kiderentzat
Gasteizko Instrukzio Epaitegiak gaur hartuko die deklarazioa 15 ikertuei, eta testuinguru horretan egin du iragarpena herri-akusazio gisa ari den elkarteak. Bestalde, euskal udalekuetako kideek adierazi dute ez dutela prozesuaren berri emango, adingabeen eskubideak babesteko.
Lanbide Heziketak ia 8.000 plaza gehiagorekin ekin dio ikasturteari, bi gradu bikoitz berrirekin
Ia 75.000 plaza eskaini dira eta oraingoz 51.000 ikasle pasatxok eman dute izena (matrikulatzeko epea urriaren 16ra arte egongo da zabalik). Ikasturte hasierako ekitaldian lehendakariak azpimarratu duenez, egungo LHa "Txapeldunen Ligan" dago eta hezkuntza sistema hobetzeko "ardura partekatua, autokritika eta autoestima" eskatu ditu.
Txinak konfrontazioa baztertu du AAren inguruko eztabaidan, eta "ongira bideratutako" teknologia defendatu du
Pekinek adimen artifizial ireki eta inklusiboaren nazioarteko araubidea eskatu du, eta ohartarazi du mehatxu-diskurtsoek eta "asmo txarreko lehiak" haren gobernantza oztopatzen dutela.
Uda beteko tenperaturak astea hasteko : gaur 30 graduak gaindituko dira aste erdian udazken giroari bide eman aurretik
Nafarroako hainbat tokitan, Iruñean eta Erriberan kasu, termometroak 35 graduraino iritsiko dira gaur. Bihar goiza eguzkitsua eta beroa izango da, baina iluntzerako aldaketa iritsiko da eta asteazkenean tenperaturek nabarmen egingo dute behera.
Normandiako Lehorreratzetik Markinara: Abelek Bigarren Mundu Gerrako kamioneta bat du egurra garraiatzeko
Bigarren Mundu Gerrako kamioneta bat dabil Markina-Xemeingo mendietan. Abel Ibarluzea jabeak egurra garraiatzeko eta beste baserriko beste zenbait lanetarako erabiltzen du. Garai batean, Euskal Herrian ohikoa zen AEBko armadaren gerra-ibilgailu hauek ikustea. Gaur egun, Abelena da geratzen den bakarrenetako bat.