2026-2027 IKASTURTEA
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EHUk IAren arriskuez ohartaraziz eta "eredu propioa" aldarrikatuz hasi du ikasturtea

Joxerramon Bengoetxea errektoreak berretsi du kontua ez dela "deabrutzea", baizik eta mendeko izatea saihestea eta ezagutza guztia ematea. Finantzaketari dagokionez, Juan Antonio Pérez Iglesias Unibertsitate sailburuak uste du "lorgarria" dela bost urtean Europar Batasuneko herrialdeen batez bestekoarekin parekatzea.
GRAFCAV8448. VITORIA, 14/09/2026.- El Rector de la Universidad Pública del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea (i), la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartzo Tejería (c), y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Perez Iglesias (d), durante el acto oficial de apertura del curso académico 2026-2027 que ha tenido lugar este lunes en Vitoria. EFE/Adrián Ruiz-Hierro

Ezkerretik eskuinera, Bengoetxea, Tejeria eta Iglesias, irekiera ekitaldian. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Graduko 8859 ikasle berrirekin, Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) 2026-27 ikasturte berriari ekin dio astelehen honetan. Unibertsitate-plan berriak eta Unibertsitateen Legeberriak markatuko dute ikasturte hau, eta, Joxerramon Bengoetxea errektorearen iritziz, " unibertsitate-eredu propioa eratzeko "balio behar du. Bi elementu horiei, unibertsitate-eremuari dagozkionak, adimen artifizialaren arriskuei buruzko eztabaida gehitu zaie aurten.

Bengoetxea buru izan da EHUren ikasturte hasierako ekitaldian , Juan Ignacio Pérez Iglesias Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburuarekin eta Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidentearekin batera. Aurten, eta lehen aldiz, Imanol Pradales lehendakaria ez da ekitaldian egon (aurrerantzean, urtero txandakatuko dira Modragon Unibertsitateko eta Deustuko Unibertsitateko ekitaldiak).

Errektoreak Unibertsitateen Lege berria azpimarratu du, Eusko Legebiltzarrean onartu ondoren, "EHUren lidergoa proiektatzea eta unibertsitate publiko baten izaera berezia aitortzea" espero baitu.

Hala ere, aitortu duenez, "banakako eta lankidetzako ahaleginak beharrezkoak dira hori lortzeko, baina ezinbestekoa da finantza-autosufizientzia bermatzea", bestela," erabateko menpekotasunean eroriko gara ".

"Ez deabrutu IA, haren erabateko mendekotasuna baizik"

Bengoetxeak adimen artifizialak eta garatzen ari diren korporazioek duten eraginaz ere ohartarazi du. "Ez dugu IA deabrutu nahi, haren erabateko mendekotasuna baizik. Hezkuntzan, oro har, eta unibertsitateko irakaskuntzan izango duen eragina izugarria izango da, eta bere aukerak aztertzen jakin behar dugu, arlo guztietan, baina epistemologikoki esklabo egin gabe, eta ezagutza guztia laga gabe", zehaztu du.

Bengoetxearen arabera, EHUk bere aukerak aztertu beharko ditu "arlo guztietan prest egoteko".

Era berean, Ignacio Pérez Iglesias sailburuak adierazi du "oraindik ez garela jabetzen" IAren garapenak zer esan nahi duen, eta ohartarazi du "seguruenik diziplina zientifiko osoak egongo direla zentzurik ez dutenak". Bere ustez, "ahalik eta ondoen hornituta egon behar dugu ikuspuntu teknologikotik, etikotik eta intelektualetik". 

Finantzaketa, gakoa

Bestela esanda, Zientzia sailburuak iragarri du 2027-2030 Unibertsitate Plana datorren urtearen hasieran argitaratuko dela, eta jakinarazi du Unibertsitate Legearen aurreproiektuak eta Unibertsitate Planak abangoardiako ikerketan eta emakumeek Akademian dituzten zailtasunak ezabatzeko neurrietan eragingo dutela. 

Finantziazioari dagokionez, Pérez Iglesiasek adierazi du legearen aurreproiektuak unibertsitaterako zuzkidura Europar Batasuneko herrialdeen batez bestekoarekinpixkanaka parekatzea duela helburu. Azpimarratu duenez, helburu "lorgarria" da. Gainera, 2026an ek ikasle bakoitzeko 12.000 euro baino gehiago bideratu direla jakinarazi du. "Ez dut uste beste unibertsitate publiko batean ere ikasle bakoitzeko 12.000 euro bideratuko direnik", azpimarratu du.

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