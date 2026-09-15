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Se reaviva el incendio forestal de Derio tras ser dado por controlado de madrugada

El fuego se originó sobre las 20:30 horas del lunes en una zona boscosa del barrio de San Isidro, cerca del Aeropuerto de Loiu. Aunque los bomberos han logrado apagar totalmente las llamas hacia las 05:30 horas de la madrugada, el fuego ha vuelto a reavivarse y los bomberos trabajan en el lugar.

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Foto del incendio de Derio
Euskaraz irakurri: Derioko baso-sutea berpiztu da, goizaldean kontrolpean hartu ondoren

EITB

Última actualización

El incendio forestal declarado ayer en Derio (Bizkaia), que ha quedado extinguido a primera hora de la mañana, se ha reavivado este martes y los bomberos trabajan de nuevo en la zona, según ha informado la Ertzaintza.

El fuego se originó sobre las 20:30 horas del lunes en una zona boscosa del barrio de San Isidro, en el monte Aiartza, muy cerca del Aeropuerto de Loiu. A pesar de la proximidad, el incidente no afectó al funcionamiento de las instalaciones aeroportuarias ni a ninguna vivienda. Sin embargo, durante las labores de extinción nocturnas fue necesario evacuar de forma preventiva a dos vecinos de caseríos de la zona.

Los bomberos han trabajado intensamente durante toda la noche hasta lograr apagar totalmente las llamas hacia las 05:30 horas de la madrugada. Tras darse por extinguido, en el lugar permanecía un retén de vigilancia formado por bomberos y efectivos forestales para refrescar el terreno, y las llamas han vuelto a reavivarse.

Derio Bizkaia Sociedad

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