Se reaviva el incendio forestal de Derio tras ser dado por controlado de madrugada

El incendio forestal declarado ayer en Derio (Bizkaia), que ha quedado extinguido a primera hora de la mañana, se ha reavivado este martes y los bomberos trabajan de nuevo en la zona, según ha informado la Ertzaintza.

El fuego se originó sobre las 20:30 horas del lunes en una zona boscosa del barrio de San Isidro, en el monte Aiartza, muy cerca del Aeropuerto de Loiu. A pesar de la proximidad, el incidente no afectó al funcionamiento de las instalaciones aeroportuarias ni a ninguna vivienda. Sin embargo, durante las labores de extinción nocturnas fue necesario evacuar de forma preventiva a dos vecinos de caseríos de la zona.

Los bomberos han trabajado intensamente durante toda la noche hasta lograr apagar totalmente las llamas hacia las 05:30 horas de la madrugada. Tras darse por extinguido, en el lugar permanecía un retén de vigilancia formado por bomberos y efectivos forestales para refrescar el terreno, y las llamas han vuelto a reavivarse.