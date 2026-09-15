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Zestoako jaietan pertsona bati egindako eraso "bortitza" salatu dute

Udalak ohar baten bidez jakinarazi duenez, aipatutako "gertakari larria" goizaldean jazo zen. Lagun bat "bortizki" kolpatu zuten, eta erasoaren ondorioz, hezur haustura eta buruan zauriak izan zituen. Hori dela eta, ospitalera eraman zuten, eta Neurologia Zerbitzuan dago ingresatuta.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Zestoako (Gipuzkoa) Udalak Ama Birjinaren jaietako azken egunean gertatutako eraso "basati" bat gaitzetsi du gaur. 

Donostia Ospitaleko Neurologia Zerbitzuan dago ospitaleratuta biktima, buruan zituen zaurien ondorioz.

Udalak ohar baten bidez jakinarazi duenez, aipatutako "gertakari larria" goizaldean jazo zen. Lagun bat "bortizki" kolpatu zuten, eta erasoaren ondorioz, hezur haustura eta buruan zauriak izan zituen. Hori dela eta, ospitalera eraman zuten, eta Neurologia Zerbitzuan dago ingresatuta.

Oharrean, Udalak "irmoki" salatu ditu gertakari horiek, eta gogorarazi du Zestoa herri "lasaia" dela, eta, "salbuespenak salbuespen", beti bizi izan dituela jaiak modu baketsuan.

"Eztabaida sutsuenek ere ez dute horrelako erasoak justifikatzen, bizikidetzaren aurka baitoaz", azpimarratu du.

Ildo horretan, Udalak elkartasuna adierazi dio erasoa jasan zuen pertsonari, eta eskerrak eman dizkie arreta eman eta osasun zerbitzuak ohartarazi zituzten herritarrei. 

Gipuzkoa Zestoa Delituak Gizartea

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