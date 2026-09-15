Getxo

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Espetxera eraman dute motozerra batekin hainbat gazte mehatxatu zituen gizona

Leporatzen dizkioten gertakariak irailaren 12ko goizaldean jazo ziren. Aurrekari polizialak zituen gizon hori hainbat pertsonari segika ibili zen Algortan, motozerra bat eskuetan zuela. 

GETXO (BIZKAIA), 26/05/2024.- Miembros de la policía local de Getxo (Bizkaia) inspeccionan este domingo el lugar donde un joven de 23 años fue apuñalado anoche en una pelea, tras la cual fue trasladado al hospital de Cruces (Barakaldo), donde falleció. EFE/ Miguel Toña
Getxoko udaltzainak artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Iragan larunbatean Getxon (Bizkaia) gazte talde bati motozerra batekin mehatxu egiteagatik atxilotutako gizona kartzelara eraman dute, guardiako epaileak behin-behineko espetxeratzea agindu ostean.

Leporatzen dizkioten gertakariak irailaren 12ko goizaldean jazo ziren. Aurrekari polizialak zituen gizon hori hainbat pertsonari segika ibili zen Algortan, motozerra bat eskuetan zuela. 

Dirudienez, eztabaida baten ostean egin zien mehatxu. Espetxeratutako gizona motozerra batekin agertu zen, eta hainbat gazte mehatxatzen hasi zen.

Handik gutxira, motozerra gelditu egin zen, eta erasotzailea atxikitzeko aprobetxatu zuten gazteek. Sesioan ari zirela, gizonak zauri bat egin zuen. Ondoren, udaltzainek motozerra aurkitu zuten, eta erasotzailea, Algortako bizilaguna bera, atxilotu zuten. Gainera, beste bi pertsonak lesio arinak izan zituzten, eta osasun zerbitzuek tokian bertan artatu zituzten.

Udalak jakitera eman duenez, Getxoko Guardiako Epaitegiak atxilotua espetxeratzeko agindua eman zuen astelehenean, deklaratu ostean. Atxilotua epailearen esku utzi zuten.

Gizon bat atxilotu dute Getxon motozerra bat martxan zutela hainbat pertsona jazartzeagatik
Getxo Bizkaia Delituak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X