Sexu-askatasunaren aurkako delituak batez beste % 8 hazi dira Euskadin
2025ean 2.200 kasu salatu ziren. Fiskaltzaren memoriak ohartarazi duenez, adingabeei zuzendutako prebentzio eta kontzientziazio lanak "ez dira funtzionatzen ari".
Sexu-askatasunaren aurkako delituak batez beste % 8 igo ziren Euskadin 2025ean, EAEko Fiskaltzaren urteko memoriako datuen arabera.
Iaz, 2.200 kasu salatu ziren, eta delitu horien gorakada bereziki areagotu zen Araban. Fiskaltzaren memoriak ohartarazi duenez, adingabeei zuzendutako prebentzio eta kontzientziazio lanak "ez dira funtzionatzen ari".
Halaber, txostenean jasota dagoenez, gazteek egindako delitu kopurua nabarmen hazi da, eta goranzko joera hori indarra erabiliz egindako lapurretetan, giza hilketetan eta sexu-erasoetan ageri da.
Indarkeriaz egindako lapurretak eta arma zuriak erabiltzea
Bestalde, ondarearen aurkako delituak ia % 9 hazi dira Euskadin azken urtean, baita arma zuriz egindako indarkeriazko lapurretak ere.
Azken urtean, ondarearen eta ordena sozioekonomikoaren aurkako ia 20.000 delitu erregistratu ziren Euskadin, hau da, 1.600 arau-hauste gehiago (% 8,6ko igoera). Iruzurrak dira oraindik ere ugarienak, eta, ondoren, bide publikoan indarkeriaz edo larderiaz egindako lapurretak, gehienak arma zuriz egindakoak.
Lurraldeka, igoera % 13koa izan da Bizkaian eta % 11koa Gipuzkoan; Araban, aldiz, igoera apalagoa izan da. Fiskaltzaren memoriak jasotzen duenez, fenomeno horrek "herritarren segurtasun eza, lasaitasunik eza eta zozokeria" eragiten ditu. Carmen Adan EAEko fiskal nagusiaren hitzetan, egoera "kezkagarria" da.
Fiskalak ohartarazi du egoera "oso kezkagarria" dela
Maria del Carmen Adan del Rio EAEko fiskal nagusi ohartarazi duenez, adingabeek egindako sexu-askatasunaren aurkako delitu kopurua "oso kezkagarria" da. Hala baieztatu du Adan del Riok hedabideen aurrean, Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidenteari Fiskaltzaren urteko memoria eman aurretik.
"Agian erantzuteko ditugun mekanismoak ez dira egokiak, agian erreakzionatzea baino ez dugu lortuko, baina esparru horretan, agian, prebentzio-arloak funtzionatu beharko luke", hausnartu du.
Ildo horretan, adingabeen pornografiaren kontsumoak gora egin duela baieztatu du, izan ere, adingabe batzuk "eduki pornografiko oso arriskutsua duten artxiboak igortzen ari dira, eta ez dira zehazki jabetzen artxibo horiek duten indarkeriaz".
Hala ere, onartu du prozedura judizialetatik ezin zaiola arazo horri erantzun egokia eman, hezkuntza-, familia- eta gizarte-prebentzioaren arloari dagokiola.
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