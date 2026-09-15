ASESINATO EN MÉXICO
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Desgarrador vídeo de Lara Tacoronte, hermana de la joven estudiante de intercambio asesinada en México

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claudia tacoronteren ahizpa
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Lara Tacoronte, la hermana de Claudia, la estudiante grancanaria de intercambio que murió apuñalada en México este fin de semana, ha denunciado que nadie avisó a su familia de que otras dos mujeres habían sido asesinadas "hace muy poco" en la misma universidad, la Autónoma de Morelos.  "¿Por qué nadie hace nada?", se pregunta y lamenta que "hasta que cada uno de nosotros, como personas, como sociedad, no cambiemos, esto va a seguir ocurriendo". 

México Sociedad

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