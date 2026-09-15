Desgarrador vídeo de Lara Tacoronte, hermana de la joven estudiante de intercambio asesinada en México

Lara Tacoronte, la hermana de Claudia, la estudiante grancanaria de intercambio que murió apuñalada en México este fin de semana, ha denunciado que nadie avisó a su familia de que otras dos mujeres habían sido asesinadas "hace muy poco" en la misma universidad, la Autónoma de Morelos. "¿Por qué nadie hace nada?", se pregunta y lamenta que "hasta que cada uno de nosotros, como personas, como sociedad, no cambiemos, esto va a seguir ocurriendo".