Cortada en ambos sentidos la N-634 a la altura de Galdakao tras un accidente entre un coche y un camión
El accidente ha tenido lugar a las 14:45 horas, cerca de gasolinera de Kortederra, en el kilómetro 96. Hay al menos una persona herida.
Una persona ha resultado herida esta tarde en un choque frontal entre un camión y un coche en la N-634, a la altura de Galdakao, sentido Bilbao.
Según ha informado la Ertzaintza a orain.eus, el accidente ha tenido lugar a las 14:45 horas, cerca de gasolinera de Kortederra, en el kilómetro 96.
A las 15:50 horas, en ese punto, la carretera permanece cortada en ambos sentidos, a la espere de que retiren los vehículos de la vía. El tráfico está siendo desviado por la AP-8.
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