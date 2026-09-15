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Cortada en ambos sentidos la N-634 a la altura de Galdakao tras un accidente entre un coche y un camión

El accidente ha tenido lugar a las 14:45 horas, cerca de gasolinera de Kortederra, en el kilómetro 96. Hay al menos una persona herida.

Euskaraz irakurri: Pertsona bat zauritu da eta auto-ilarak sortu dira N-634 errepidean, Galdakao parean, auto baten eta kamioi baten arteko istripuan

EITB

Última actualización

Una persona ha resultado herida esta tarde en un choque frontal entre un camión y un coche en la N-634, a la altura de Galdakao, sentido Bilbao. 

Según ha informado la Ertzaintza a orain.eus, el accidente ha tenido lugar a las 14:45 horas, cerca de gasolinera de Kortederra, en el kilómetro 96.

A las 15:50 horas, en ese punto, la carretera permanece cortada en ambos sentidos, a la espere de que retiren los vehículos de la vía. El tráfico está siendo desviado por la AP-8.

 

Accidentes de Tráfico Sociedad Galdakao

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