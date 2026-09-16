Sanción administrativa
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Un vecino de Navarra, identificado por vender armas prohibidas a particulares a través de una web

La Guardia Civil ha bloqueado temporalmente la página, que ofrecía cuchillos de hoja curva, machetes, cuchillos arrojadizos y defensas extensibles.
Euskaraz irakurri: Nafarroako bizilagun bat identifikatu dute debekatutako armak Internet bidez saltzeagatik

Agencias | EITB

Última actualización

La Guardia Civil ha identificado al titular de una página web que comercializaba armas prohibidas para particulares en España, entre ellas cuchillos de hoja curva en forma de garra, machetes, cuchillos arrojadizos y defensas extensibles.

El responsable, un vecino de Navarra, ha sido propuesto para una sanción administrativa ante la Delegación del Gobierno en Navarra, según ha dado a conocer la Guardia Civil.

Detectado mediante ciberpatrullaje

La investigación comenzó cuando la Intervención de Armas y Explosivos de la CiberComandancia detectó, durante labores de ciberpatrullaje, una página dedicada a la compraventa de artículos relacionados con armas. La web utilizaba catálogos de Polonia, Austria y España.

La página actuaba como intermediaria y permitía realizar los pedidos por internet, aunque no disponía de existencias propias. Los productos eran enviados directamente a los compradores desde Polonia, Austria o República Checa.

Página bloqueada temporalmente

El análisis realizado por la Guardia Civil determinó que la web ofrecía directamente al público artículos cuya tenencia está prohibida a particulares en España.

Una vez identificado el titular, la página fue bloqueada temporalmente. Su reapertura queda condicionada a la retirada de todos los artículos prohibidos. Podrá volver a operar cuando los productos comercializados se ajusten a la normativa española.

Los hechos han sido remitidos para la correspondiente sanción administrativa ante la Delegación del Gobierno en Navarra.

Navarra Delitos Sociedad

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