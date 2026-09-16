Detenido en Berriozar por quebrantar una orden de alejamiento de su expareja armado con cuchillos

La Policía Municipal de Berriozar, en una operación conjunta con la Policía Foral, ha detenido a un hombre de 53 años, armado con tres cuchillos, como presunto autor de los delitos de quebrantamiento de medida cautelar y daños, tras intentar agredir a su expareja, sobre la cual tiene en vigor una orden de alejamiento y comunicación.

Durante la intervención, los agentes lograron auxiliar y poner a salvo tanto a la mujer como a su hijo, menor de edad, según informa la Policía Foral en un comunicado.

Los hechos comenzaron durante la madrugada del lunes al martes, cuando los vecinos alertaron a la Policía Municipal tras escuchar fuertes gritos, ruidos y amenazas procedentes del domicilio paterno, todo ello en presencia del menor. Al personarse los agentes en la vivienda, el agresor ya había huido.



Los policías rescataron al menor y lo trasladaron junto a su madre a otro inmueble de la localidad.

Poco después, el sospechoso se personó en este segundo edificio, en donde logró acceder al inmueble a través del garaje.

Una vez dentro, arrancó las cámaras de seguridad y, armado con tres cuchillos de cocina, procedió a pinchar las ruedas del vehículo de su expareja.

Los agentes de la Policía Municipal de Berriozar le interceptaron en el propio garaje, donde lograron reducirlo y detenerlo.



El arrestado fue trasladado a dependencias de la Policía Foral, antes de ser puesto a disposición judicial.