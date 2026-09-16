VIOLENCIA MACHISTA
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Detenido en Berriozar por quebrantar una orden de alejamiento de su expareja armado con cuchillos

Tras intentar agredir a su expareja, arrancó las cámaras de seguridad de un garaje y procedió a pinchar las ruedas del vehículo de la mujer.
Cuchillos de cocina intervenidos al detenido. REMITIDA / HANDOUT por POLICÍA FORAL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 16/9/2026
Imagen de los cuchillos incautados. Foto: Policía Foral

Agencias | EITB

Última actualización

La Policía Municipal de Berriozar, en una operación conjunta con la Policía Foral, ha detenido a un hombre de 53 años, armado con tres cuchillos, como presunto autor de los delitos de quebrantamiento de medida cautelar y daños, tras intentar agredir a su expareja, sobre la cual tiene en vigor una orden de alejamiento y comunicación

Durante la intervención, los agentes lograron auxiliar y poner a salvo tanto a la mujer como a su hijo, menor de edad, según informa la Policía Foral en un comunicado.

Los hechos comenzaron durante la madrugada del lunes al martes, cuando los vecinos alertaron a la Policía Municipal tras escuchar fuertes gritos, ruidos y amenazas procedentes del domicilio paterno, todo ello en presencia del menor. Al personarse los agentes en la vivienda, el agresor ya había huido.

Los policías rescataron al menor y lo trasladaron junto a su madre a otro inmueble de la localidad. 

Poco después, el sospechoso se personó en este segundo edificio, en donde logró acceder al inmueble a través del garaje.

Una vez dentro, arrancó las cámaras de seguridad y, armado con tres cuchillos de cocina, procedió a pinchar las ruedas del vehículo de su expareja.

Los agentes de la Policía Municipal de Berriozar le interceptaron en el propio garaje, donde lograron reducirlo y detenerlo.

El arrestado fue trasladado a dependencias de la Policía Foral, antes de ser puesto a disposición judicial.

Violencia machista Víctimas de violencia machista Berriozar Navarra Sociedad

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