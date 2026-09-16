La defensa del principal condenado por el asesinato de Lukas Agirre en San Sebastián ha solicitado formalmente al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que rebaje la calificación del delito de asesinato a homicidio.

La abogada defensora, Eva Cestafe Lete, fundamenta su recurso de apelación en la solicitud de que se aplique a su cliente la circunstancia atenuante "muy cualificada" o, en su defecto, la "eximente incompleta" por una intoxicación por politoxicomanía en el momento de los hechos.

Un veredicto con tres condenas

El caso se remonta al día de Navidad de 2022, cuando el joven Lukas Agirre fue apuñalado a la salida de una discoteca donostiarra. El pasado mes de junio, un jurado popular declaró culpables a los tres acusados —dos hombres y una mujer—, imponiendo una pena de 20 años de cárcel al autor material (quien ahora ha recurrido al TSJPV), nueve años y medio al cooperador necesario, y un año y dos meses a la mujer por un delito de encubrimiento.

En aquella resolución, el jurado ya aplicó una atenuante por consumo de drogas tanto al principal procesado como a la mujer, mientras que al segundo varón se le reconoció una doble modificación de la responsabilidad penal debido a un doble trastorno mental y al consumo de estupefacientes.

La defensa niega la alevosía

Ahora, el recurso del autor material sostiene que la sentencia incurrió en un error al calificar el crimen como asesinato al no existir la alevosía apreciada por el jurado. La defensa argumenta que la muerte de Lukas Agirre se enmarcó en una pelea entre dos facciones, lo que situaba a la víctima en una situación de alerta que excluye un ataque totalmente imprevisto o ejecutado "sobre seguro".

Asimismo, el escrito considera desproporcionado que se catalogara como una atenuante ordinaria la drogadicción del acusado, insistiendo en que sufría una politoxicomanía aguda extrema que merece una atenuante muy cualificada o una eximente incompleta.

Relato de los hechos según la sentencia

Según los hechos probados de la sentencia, los dos grupos discutieron a la salida de la discoteca la madrugada del 25 de diciembre de 2022. Tras un primer enfrentamiento en el que el cooperador necesario entregó la navaja al autor material, los acusados advirtieron a los jóvenes de que no sabían "con quién se estaban metiendo".

Poco después, durante una segunda reyerta en el otro extremo de la plaza, el principal acusado cayó al suelo por un puñetazo, momento en el que se levantó y asestó a Agirre dos navajazos de forma "súbita y sorpresiva" antes de huir a la carrera y deshacerse del arma.