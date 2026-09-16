Los tres inspectores de campamentos de verano del Gobierno Vasco han realizado alrededor de un centenar de inspecciones durante este verano en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha explicado que los controles han sido "muy exigentes".

Melgosa ha dado a conocer estos datos en una entrevista en Radio Vitoria, después de que a finales de junio el Gobierno Vasco aprobara un decreto para reforzar la supervisión de los campamentos de verano.

Tres plazas de inspectores

El decreto supuso la creación de tres plazas específicas de inspectores de udalekus, que han llevado a cabo las cerca de cien inspecciones realizadas este verano en los tres territorios.

Además, la nueva normativa establece que las entidades que organizan campamentos de verano deben presentar una declaración responsable antes de desarrollar sus actividades. Este año se han registrado un total de 350 declaraciones.

La medida se aprobó después de que varias familias presentaran denuncias en los juzgados por presuntos delitos contra la libertad sexual de menores en las colonias de Bernedo (Álava), gestionadas por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea.

Melgosa reivindica el modelo vasco

La consejera ha defendido el "modelo vasco de ocio y tiempo libre", que, según ha señalado, "incluso llama la atención en Europa". En este sentido, ha considerado que lo ocurrido en Bernedo el año pasado fue "totalmente la excepción".

Melgosa también ha afirmado que "hubo una manipulación de determinados sectores para poner en un brete al modelo vasco de ocio y tiempo libre".

Por otro lado, ha cuestionado el ritmo de la investigación judicial del caso de Bernedo. Esta semana ha comenzado la toma de declaración a monitores y menores y, a juicio de la consejera, estas diligencias deberían haberse realizado "con más celeridad".