Israel intercepta parte de la Flotilla Sumud rumbo a Gaza y detiene a 200 personas en aguas internacionales

El Ejército israelí ha cumplido con su amenaza de impedir la llegada a Gaza de la llamada Flotilla Sumud, que partió de Barcelona hace un mes para denunciar el bloqueo israelí sobre el enclave palestino. Según la organización, al menos 20 embarcaciones han sido interceptadas y sus alrededor de 200 pasajeros (de los que una treintena son españoles) permanecen en paradero desconocido, previsiblemente siendo trasladados a un puerto israelí para su deportación.

Las intercepciones se han producido en aguas internacionales, a unas 80 millas náuticas de la costa de Gaza, lo que los impulsores de la iniciativa consideran una violación del derecho internacional. Entre los buques detenidos figuran el Alma, Adara, Sirius, Aurora, Dir Yassine o Grande Blu, entre otros.

A pesar de la operación militar, una veintena de barcos ha logrado esquivar el asedio y, según el último reporte, navegan a unas 46 millas de Gaza (85 kilómetros). “Las intercepciones ilegales de Israel no nos disuadirán. Continuamos con nuestra misión para abrir un corredor humanitario”, ha asegurado la Flotilla en un comunicado.