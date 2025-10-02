Palestinarekin Elkartasuna llama a la ciudadanía vasca a denunciar en las calles la agresión a la Flotilla Sumud
La plataforma Palestinarekin Elkartasuna ha llamado a participar este jueves en las movilizaciones convocadas por la Gobal Movement to Gaza en las capitales de Hego Euskal Herria por la agresión contra la Flotilla Sumud y ha invitado a sumarse a las organizadas frente a los ayuntamientos de los pueblos.
En una nota, la plataforma Palestinarekin Elkartasuna ha trasladado todo su apoyo las personas que han tratado de llegar a Gaza para romper el asedio y que han sido detenidas por las fuerzas armadas israelíes. Ha denunciado, además, el "carácter genocida de Israel y la complicidad de los dirigentes occidentales. "Los gobiernos occidentales, más allá de declaraciones vacías a favor de Palestina, no están tomando ninguna medida efectiva para detener el genocidio. El hecho de no haber defendido a la flotilla es una muestra más de ello", han manifestado.
Por tanto, Palestinarekin Elkartasuna considera que "es imprescindible seguir impulsando la movilización y la lucha contra Israel y sus cómplices occidentales". La plataforma mostrará en las movilizaciones de este jueves su apoyo a la resistencia palestina, exigirá la ruptura de relaciones con Israel, y reivindicará que la libertad de Palestina pasa por la disolución del estado colonial.
Así, ha emplazado a la ciudadanía vasca a tomar parte en las manifestaciones convocadas por la Global Movement to Gaza en las capitales vascas a las 19:00 horas. Por su parte, la plataforma Palestinarekin Elkartasuna ha convocado movilizaciones en decenas de pueblos de Euskadi a las 19:00 horas frente a los ayuntamientos.
Por último, Palestinarekin Elkartasuna llama a la manifestación nacional que tendrá lugar en Iruñea el sábado 4 de octubre.
