El colectivo Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria ha llamado a movilizarse en las cuatro capitales vascas para exigir el respeto a los derechos humanos y el reconocimiento de Palestina.

Las protestas arrancarán a las 18:30 horas en Pamplona, desde la plaza de Merindades, y a las 19:00 en Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz y Bilbao. En la capital vizcaína, además, se ha convocado una cadena humana frente a la sede del Gobierno Civil.

También se ha convocado una manifestación en Urruña.

El colectivo ha subrayado que las movilizaciones pretenden intensificar la denuncia y la solidaridad internacionalista “hasta lograr el levantamiento del bloqueo y el reconocimiento de Palestina libre”. Asimismo, han pedido a las instituciones que eleven su implicación y su voz en defensa de los derechos humanos.

Por otro lado, los estudiantes universitarios también se sumarán a las protestas con manifestaciones convocadas a mediodía en las capitales vascas.