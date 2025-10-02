Palestinaren aldeko manifestazioak izango dira gaur Hegoaldeko hiriburuetan
Unibertsitateko ikasleek manifestazioak egingo dituzte 12:00etan euskal hiriburuetan. Iruñean 18:30ean Merindadeetatik abiatuko da manifestazio nagusia, eta 19:00etan Donostian, Gasteizen eta Bilbon.
Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria kolektiboak Hego Euskal Herriko lau euskal hiriburuetan mobilizatzeko deia egin du, giza eskubideen errespetua eta Palestinaren aitortza eskatzeko.
Protestak 18:30ean hasiko dira Iruñean, Merindadeen plazatik, eta 19:00etan Donostian, Gasteizen eta Bilbon. Bizkaiko hiriburuan, gainera, giza katea deitu dute Gobernu Zibilaren egoitzaren aurrean.
Urruñan ere manifestazioa izango da.
Kolektiboak azpimarratu duenez, mobilizazioen helburua salaketa eta elkartasun internazionalista areagotzea da, "blokeoa bertan behera uztea eta Palestina askea aitortzea lortu arte".
Bestalde, unibertsitateko ikasleek ere bat egingo dute protestekin, eguerdian euskal hiriburuetan egingo diren manifestazioekin.
