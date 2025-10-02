PROTESTAK
Palestinaren aldeko manifestazioak izango dira gaur Hegoaldeko hiriburuetan

Unibertsitateko ikasleek manifestazioak egingo dituzte 12:00etan euskal hiriburuetan. Iruñean 18:30ean Merindadeetatik abiatuko da manifestazio nagusia, eta 19:00etan Donostian, Gasteizen eta Bilbon.

palestina manifestazioa donostia zinemaldia
Palestinaren aldeko protesta Zinemaldian. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gazarako Mugimendu Globala Euskal Herria kolektiboak Hego Euskal Herriko lau euskal hiriburuetan mobilizatzeko deia egin du, giza eskubideen errespetua eta Palestinaren aitortza eskatzeko.

Protestak 18:30ean hasiko dira Iruñean, Merindadeen plazatik, eta 19:00etan Donostian, Gasteizen eta Bilbon. Bizkaiko hiriburuan, gainera, giza katea deitu dute Gobernu Zibilaren egoitzaren aurrean.

Urruñan ere manifestazioa izango da.

Kolektiboak azpimarratu duenez, mobilizazioen helburua salaketa eta elkartasun internazionalista areagotzea da, "blokeoa bertan behera uztea eta Palestina askea aitortzea lortu arte".

Bestalde, unibertsitateko ikasleek ere bat egingo dute protestekin, eguerdian euskal hiriburuetan egingo diren manifestazioekin.

Elhuyarren aditu plataforma
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Elhuyarrek sei hizkuntzatan automatikoki bikoizteko plataforma sortu du

Elhuyar Fundazioak Euskal Herriko lehenengo bikoizketa automatikoko plataforma sortu eta martxan jarri du. Erreminta honekin ikus-entzunezko eduki bat sei hizkuntzatan (euskara, gaztelania, frantsesa, ingelesa, galiziera eta katalana) bikoiztu daiteke eta jatorrizko ahotsak imitatzeko aukera ematen du. Tresna berria Aditu plataforman integratu da. Horrela, plataforma hau azpitituluak sortzeko plataforma izatetik automatikoki bikoizteko aukera ematera igaro da.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bingen Zupiriaren arabera, segurtasunaren arloan "hainbat gertakari larri" izan dira aurten euskal gizartean

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak ohartarazi duenez, "arazo sozial oso garrantzitsua" dago, urtarriletik abuztura 10 hilketa izan baitira Euskadin, bai eta emakumeen aurkako "hainbat motatako eraso asko" ere. Gainera, nabarmendu duenez, Euskadin "arma zuriak erabiltzera ohituta dauden eta gatazka asko sortzen dituzten pertsonak" egon badaudela "egiaztatu" ahal izan dute. 

Bingen Zupiria radio euskadi
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bernedoko udalekuetan umeen eskubideak bermatu diren ala ez aztertzea da "garrantzitsuena", Zupiriaren arabera

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak adierazi duenez, lehentasuna da mahai gainean dauden lau salaketak aztertzea eta horiei erantzuna ematea. Radio Euskadin egin duen elkarrizketan, hausnarketarako deia ere egin du. Ildo horretan, erakunde pribatuek antolatutako aisialdiko eta aisialdiko jardueren jarraipena egiteko indarrean dauden arauak egokienak ote diren berrikustearen alde egin du.

