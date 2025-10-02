Palestinarekin Elkartasuna plataformak Sumud Flotillaren aurkako erasoa kaleetan salatzeko deia egin die euskal herritarrei
Plataformaren ustez, "ezinbestekoa da Israelen eta mendebaldeko konplizeen aurkako mobilizazioa eta borroka bultzatzen jarraitzea", eta bat egiten du Gazarako Mugimendu Globalak Euskal Herriko hiriburu eta udalerrietan egindako deialdiekin.
Palestinarekin Elkartasuna plataformak Gazarako Mugimendu Globalak Hego Euskal Herriko hiriburuetan deitutako mobilizazioetan parte hartzeko deia egin du, Sumud ontzidiaren aurkako "erasoa" salatzeko eta mobilizazioak deitu ditu dozenak udaletxeren aurrean ostegun arratsaldearako.
Ohar batean, Palestinarekin Elkartasuna plataformak babesa helarazi elkartasun osoa adierazi nahi die Gazako setioa hausteko helburuz Zerrendara heltzen saiatu eta Israelek atxilotu dituen kide guztiei. Gainera, "Israelgo estatuaren izaera genozida eta mendebaldeko agintarien konplizitatea" salatu ditu. "Mendebaldeko gobernuek, Palestinaren aldeko zenbait adierazpen hutsal egin badituzte ere, ez dira inolako neurri efektiborik hartzen ari genozidioa gelditzeko. Flotilla babestu ez izana ere horren adibide da" deitoratu dutenez.
Beraz, Palestinarekin Elkartasunaren ustez "ezinbestekoa da Israelen eta bere mendebaldeko konplizeen kontrako mobilizazioa eta borroka sustatzen jarraitzea". Plataformak osteguneko mobilizazioetan Palestinako erresistentziari babesa erakutsiko dio, Israelekiko harremanak etetea eskatuko du, eta Palestina askatzeko bidea Israelgo estatu kolonialaren desegitea dela aldarrikatuko du.
Hala, Gazarako Mugimendu Globalak euskal hiriburuetan 19:00etan deitu dituen manifestazioekin bat egin eta haietan parte hartzeko deia egin die euskal herritarrei. Bestalde, Palestinarekin Elkartasuna plataformak mobilizazioak deitu ditu Euskadiko dozenaka herritan, 19:00etan, udaletxeen aurrean.
Azkenik, Palestinarekin Elkartasuna taldeak dei egin du urriaren 4an Iruñean egingo den manifestazio nazionalean parte hartzeko.
