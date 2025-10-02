Gaza
Palestinarekin Elkartasuna plataformak Sumud Flotillaren aurkako erasoa kaleetan salatzeko deia egin die euskal herritarrei

Plataformaren ustez, "ezinbestekoa da Israelen eta mendebaldeko konplizeen aurkako mobilizazioa eta borroka bultzatzen jarraitzea", eta bat egiten du Gazarako Mugimendu Globalak Euskal Herriko hiriburu eta udalerrietan egindako deialdiekin.

(Foto de ARCHIVO) Concentración en Bilbao de Palestinarekin elkartasuna EUROPA PRESS 20/9/2025
EITB

Azken eguneratzea

Palestinarekin Elkartasuna plataformak Gazarako Mugimendu Globalak Hego Euskal Herriko hiriburuetan deitutako mobilizazioetan parte hartzeko deia egin du, Sumud ontzidiaren aurkako "erasoa" salatzeko eta mobilizazioak deitu ditu dozenak udaletxeren aurrean ostegun arratsaldearako. 

Ohar batean, Palestinarekin Elkartasuna plataformak babesa helarazi elkartasun osoa adierazi nahi die Gazako setioa hausteko helburuz Zerrendara heltzen saiatu eta Israelek atxilotu dituen kide guztiei. Gainera, "Israelgo estatuaren izaera genozida eta mendebaldeko agintarien konplizitatea" salatu ditu. "Mendebaldeko gobernuek, Palestinaren aldeko zenbait adierazpen hutsal egin badituzte ere, ez dira inolako neurri efektiborik hartzen ari genozidioa gelditzeko. Flotilla babestu ez izana ere horren adibide da" deitoratu dutenez.  

Beraz, Palestinarekin Elkartasunaren ustez "ezinbestekoa da Israelen eta bere mendebaldeko konplizeen kontrako mobilizazioa eta borroka sustatzen jarraitzea".  Plataformak osteguneko mobilizazioetan Palestinako erresistentziari babesa erakutsiko dio, Israelekiko harremanak etetea eskatuko du, eta Palestina askatzeko bidea Israelgo estatu kolonialaren desegitea dela aldarrikatuko du. 

Hala, Gazarako Mugimendu Globalak euskal hiriburuetan 19:00etan deitu dituen manifestazioekin bat egin eta haietan parte hartzeko deia egin die euskal herritarrei. Bestalde, Palestinarekin Elkartasuna plataformak mobilizazioak deitu ditu Euskadiko dozenaka herritan, 19:00etan, udaletxeen aurrean.

Azkenik, Palestinarekin Elkartasuna taldeak dei egin du urriaren 4an Iruñean egingo den manifestazio nazionalean parte hartzeko. 

Palestina Israel Gazako Zerrenda Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Gizartea

Elhuyarrek sei hizkuntzatan automatikoki bikoizteko plataforma sortu du

Elhuyar Fundazioak Euskal Herriko lehenengo bikoizketa automatikoko plataforma sortu eta martxan jarri du. Erreminta honekin ikus-entzunezko eduki bat sei hizkuntzatan (euskara, gaztelania, frantsesa, ingelesa, galiziera eta katalana) bikoiztu daiteke eta jatorrizko ahotsak imitatzeko aukera ematen du. Tresna berria Aditu plataforman integratu da. Horrela, plataforma hau azpitituluak sortzeko plataforma izatetik automatikoki bikoizteko aukera ematera igaro da.

Bingen Zupiriaren arabera, segurtasunaren arloan "hainbat gertakari larri" izan dira aurten euskal gizartean

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak ohartarazi duenez, "arazo sozial oso garrantzitsua" dago, urtarriletik abuztura 10 hilketa izan baitira Euskadin, bai eta emakumeen aurkako "hainbat motatako eraso asko" ere. Gainera, nabarmendu duenez, Euskadin "arma zuriak erabiltzera ohituta dauden eta gatazka asko sortzen dituzten pertsonak" egon badaudela "egiaztatu" ahal izan dute. 

Bernedoko udalekuetan umeen eskubideak bermatu diren ala ez aztertzea da "garrantzitsuena", Zupiriaren arabera

Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak adierazi duenez, lehentasuna da mahai gainean dauden lau salaketak aztertzea eta horiei erantzuna ematea. Radio Euskadin egin duen elkarrizketan, hausnarketarako deia ere egin du. Ildo horretan, erakunde pribatuek antolatutako aisialdiko eta aisialdiko jardueren jarraipena egiteko indarrean dauden arauak egokienak ote diren berrikustearen alde egin du.

